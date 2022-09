Les provinces et les entreprises se sont empressées de réagir mardi après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que lundi prochain serait un jour férié fédéral pour pleurer la reine Elizabeth II.

Alors que l’annonce indiquait que les travailleurs fédéraux auraient un jour de congé le 19 septembre, jour des funérailles nationales de la reine et des événements commémoratifs à travers le pays, les provinces devaient régler les détails pour les autres lieux de travail, y compris les écoles, avec moins d’un préavis d’une semaine.

Les secteurs sous réglementation fédérale tels que les banques et les compagnies aériennes ont également été laissés à eux-mêmes, le ministre fédéral du Travail Seamus O’Regan déclarant qu’ils “sont invités à emboîter le pas, mais ils ne sont pas tenus de le faire”.

Dans les heures qui ont suivi l’annonce de Trudeau, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a annoncé que la province emboîterait le pas, la plupart des sociétés d’État et des écoles – y compris postsecondaires – devant être fermées lundi.

«Au cours des derniers jours, les Britanno-Colombiens se sont joints à des gens de partout au pays et dans le monde pour manifester leur soutien à la famille royale à la suite de la perte de la reine Elizabeth II. Notre gouvernement suivra l’exemple du gouvernement fédéral et se joindra aux autres provinces pour observer le jour de deuil national pour marquer les funérailles de la reine.

Horgan a ensuite encouragé les employeurs du secteur privé à “trouver un moyen de reconnaître ou de réfléchir à la journée d’une manière appropriée pour leurs employés”.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré qu’il déclarerait un jour férié unique pour tous les travailleurs sous réglementation provinciale et que les bureaux du gouvernement provincial et les écoles publiques seraient fermés.

Un communiqué indique que la province “reconnaît que de nombreux services essentiels et certains employeurs devront continuer à fonctionner comme prévu” et que ces entreprises suivront les dispositions pour les employés qui travaillent les jours fériés.

La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont également déclaré qu’ils observeraient le jour de deuil national en fermant les écoles et les bureaux du gouvernement, mais les trois provinces ont déclaré que le jour férié était facultatif pour les employeurs du secteur privé.

L’Ontario et le Québec ne reconnaissent pas le jour férié.

Le gouvernement de l’Ontario a déclaré dans un communiqué que les résidents peuvent choisir d’observer une minute de silence à 13 heures ce jour-là.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a été interrogé sur cette possibilité lors de la campagne électorale à Montréal mardi. Il a déclaré aux journalistes que ce serait un jour de commémoration, mais pas un jour férié.

La Saskatchewan n’avait pas pris de décision mardi à midi, selon le bureau du premier ministre Scott Moe. Un porte-parole de Moe a déclaré qu’ils avaient été informés lundi soir qu’un jour férié fédéral était activement envisagé et que les pourparlers étaient toujours en cours.

Avant la vague de décisions provinciales, Trudeau avait déclaré qu’il travaillerait avec les provinces et les territoires pour s’assurer qu’ils sont «alignés».

«Déclarer une occasion pour les Canadiens de faire leur deuil lundi sera important», a déclaré Trudeau lors d’une retraite du caucus au Nouveau-Brunswick mardi.

Les organisations représentant les entreprises exhortaient les gouvernements à ne pas reconnaître le jour de deuil comme un jour férié payé.

Michelle Wasylyshen, porte-parole nationale du Conseil canadien du commerce de détail, a déclaré que de nombreuses entreprises ont encore du mal à ramener leurs activités aux niveaux d’avant la pandémie.

«Nous espérons et nous nous attendons à ce que les fermetures de commerces de détail ne soient pas imposées par les différents gouvernements provinciaux, car cela représenterait un défi important en termes de coûts et de préavis pour les employeurs», a-t-elle déclaré.

Le préavis de six jours rend un jour férié officiel “profondément injuste pour les petites entreprises”, a déclaré Dan Kelly, président et chef de la direction de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, ajoutant qu’il pourrait également “coûter des milliards à l’économie”.

«Pour de nombreuses petites entreprises, telles que les restaurants, les hôtels et les cinémas, cela signifierait payer plus pour rester ouvert. Les petites entreprises sont déjà aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre et les obliger à fermer ou à payer leurs employés à temps et demi sans préavis serait extrêmement coûteux ou entraînerait une perte de productivité d’une journée.

Les deux organisations affirment que les provinces devraient plutôt suivre l’exemple du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le lundi est reconnu comme un jour férié national, ce qui signifie que la plupart des travailleurs n’ont pas automatiquement droit à un congé.

Cela le rendrait plus semblable au jour du Souvenir ou à la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, qui sont des jours de congé payés pour les travailleurs fédéraux et les industries sous réglementation fédérale, mais que toutes les provinces n’ont pas reconnus comme jours fériés.

Des cérémonies de commémoration des funérailles de la reine auront également lieu au Canada, notamment un défilé, un défilé aérien et un service religieux à Ottawa qui seront télévisés à l’échelle nationale.

Trudeau a déclaré que lui et les bureaux des chefs de l’opposition travaillaient sur une liste finale pour la délégation qui assistera aux funérailles à Londres.

