Hordes de danse M3GAN aux soirées d’horreur d’Halloween d’Universal Studios

Donne à celui qui pensait avoir M3GAN danseurs à Universal Studios Halloween Nuits d’horreur Orlando et HHN Hollywood un bonus.

Johnny Knoxville aimait les objets de collection | Premiers fandoms

Tout aussi populaire que n’importe quelle maison lors de l’événement annuel du repaire d’horreur, l’icône de Blumhouse M3GAN attire les foules dans les parcs à thème Universal Studios à Orlando, en Floride, et à Hollywood, en Californie. Si vous allez à l’un ou aux deux HHN s, soyez prévenu qu’il y aura des foules et qu’à certains moments précis, vous pourrez assister aux performances uniques de poupées tueuses. Et vous ne voudrez pas les manquer hé, ils sont tout aussi incroyables que le Choses étranges et Le dernier d’entre nous offrandes.

M3GAN Danse à Universal Studios Orlando HHN

À Orlando, il est un peu plus difficile de regarder la scène amusante et campagnarde recréée à partir du film grâce à un Flashmob M3GAN . Ils sortent à des heures aléatoires tout au long de la nuit ( et la météo le permettant) près de l’eau près de Mel’s Die In et Transformateurs : le trajet. L’équipe d’Orlando était mon préféré car ils ont plus d’espace pour jouer tant que les foules ne les enferment pas. Voici un aperçu de leur routine si vous voulez un aperçu ou si vous n’avez pas la chance de les voir en direct.

M3GAN Danse aux studios Universal HHN Hollywood

Au HHN d’Universal Studios Hollywood, le M3GAN La horde de danse est intégrée dans une présentation soignée de Blumhouse au théâtre Dreamworks qui propose quelques projections tout au long de la nuit, où vous obtenez également premiers regards au Le Exorciste : croyant et Cinq nuits chez Freddy. Celui-ci est un peu plus facile d’accès car il y a un espace dédié pour eux et une option pour les détenteurs de billets express pour s’asseoir. je C’est plus organisé, mais il y a plus d’obstruction à la vue à mesure que la danse s’étale pour remplir l’espace. Cependant, c’est toujours hilarant, comme vous pouvez le voir :

Ne manquez pas M3GAN si vous envisagez l’une ou l’autre version de HHN ; ce n’est qu’un exemple de des cascades opportunes qui s’inscrivent dans le cadre des h les erreurs passées et présentes et faire de l’événement annuel une telle destination . Voir le M3GAN la danse est tout simplement délicieuse et quelque chose de différent à voir entre les maisons. Plus de ça !

Universal Studios Nuits d’horreur d’Halloween à Orlando traverse 4 novembre. Nuits d’horreur d’Halloween à Universal Studios Hollywood traverse 31 octobre.

Ce résumé d’événements, qui comprend des activations pour des projets majeurs de studio, a été rédigé lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des écrivains et des acteurs actuellement en grève, les films et la télévision présentés ici n’existeraient pas.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.