Horan et Morgan nommés capitaines de l’USWNT pour la Coupe du monde

L’équipe nationale féminine des États-Unis a officiellement dévoilé ses capitaines avant la prochaine Coupe du monde féminine de 2023.

L’entraîneur-chef Vlatko Andonovski a été contraint de nommer un nouveau leader du groupe après une blessure à Becky Sauerbrunn. Le défenseur vétéran manquera le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande en raison d’une blessure au pied.

Les deux joueurs ont déjà été capitaine de l’équipe

Andonovski a maintenant nommé Lindsey Horan et Alex Morgan co-capitaines de l’USWNT. Cependant, Horan portera le brassard lorsque les deux joueurs seront ensemble sur le terrain. Horan a déjà été capitaine de l’équipe neuf fois au cours de sa carrière internationale.

Le milieu de terrain a enfilé le brassard pour la première fois lors de sa 100e sélection pour l’équipe en 2021. Horan a maintenant 128 apparitions au total pour les Stars and Stripes.

Morgan a également été un pilier de l’équipe. L’attaquant légendaire a accumulé plus de 200 apparitions pour l’USWNT, capitaine de l’équipe 22 fois au total. Morgan a marqué 121 buts impressionnants en tant que joueur international. Cela se classe actuellement au cinquième rang de tous les temps dans l’histoire de l’USWNT.

Andonovski cite l’expérience comme facteur clé pour le duo

« Nous avons beaucoup de leaders dans cette équipe parmi les jeunes joueurs et les joueurs vétérans, et parmi ceux-ci, Lindsey et Alex ont une vaste expérience dans les grands matchs, et ils comprennent ce qu’il faut pour gagner au plus haut niveau », a déclaré Andonovski dans un communiqué de presse vendredi.

« Ce sont des professionnels ultimes et ils comprennent tous les facteurs qui contribuent à avoir une équipe unie et motivée. Je sais qu’ils nous représenteront bien sur et en dehors du terrain à la Coupe du monde.

Les Stars and Stripes doivent commencer leur Coupe du monde féminine 2023 le samedi 22 juillet contre le Vietnam. Avec le pays d’Asie du Sud-Est, l’USWNT est placé dans le groupe E aux côtés des Pays-Bas et du Portugal. Les Américaines sont l’équipe féminine la plus titrée de tous les temps en Coupe du monde.

