Horan dit que l’USWNT n’est pas complètement préparé pour la Coupe du Monde Féminine

Lindsey Horan a admis que l’USWNT n’était pas « entièrement préparée » pour la Coupe du monde féminine. La Suède a renvoyé les Stars and Stripes chez eux en huitièmes de finale. Il s’agit du pire résultat de l’équipe dans ce prestigieux tournoi.

Horan a fait ces commentaires concernant la Coupe du monde féminine aux côtés des anciennes stars de l’USWNT Tobin Heath et Christen Press sur la chaîne YouTube RE-INC. La star actuelle de l’équipe a parlé de l’ancien entraîneur-chef Vlatko Andonovski et du fait que l’équipe n’avait que peu de temps pour se préparer pour la compétition.

Horan affirme que l’USWNT a peut-être trop compliqué la préparation de la Coupe du monde

« Quand un entraîneur arrive, c’est comme, hé, comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de chaque joueur en mettant le plus de simplicité dans un camp de 10 jours tous les quelques mois et en tirant le meilleur parti de votre équipe, et sans tout compliquer trop. ? » » déclara Horan.

« Parce que oui, je pourrais parler du dernier cycle de quatre ans, et nous n’avons pas besoin d’aborder tout, mais ce n’est pas ce que nous avons fait. Nous n’avons pas tiré le meilleur parti de chaque individu. Je ne pense pas que tout le monde était pleinement préparé et cela dépend aussi de nous.

Andonovski a démissionné de son poste moins de deux semaines après la sortie de l’USWNT du tournoi. Kate Markgraf, la directrice générale de l’équipe nationale, a également récemment démissionné. L’une des premières tâches de Markgraf en tant que directeur général de l’équipe a été d’embaucher Andonovski en 2019.

Les joueurs américains étaient trop tendus pendant les matchs

En plus des préparatifs qui n’étaient pas nécessairement en ordre, Horan a également affirmé que l’équipe n’était pas détendue lors du tournoi. Cela a été particulièrement le cas lors de la phase de groupes. « En regardant ces trois matchs de phase de groupes, vous l’avez ressenti dans l’équipe », a poursuivi Horan. « Vous ressentiez ce sentiment de tension, et les gens n’appréciaient tout simplement pas leur football ou n’appréciaient pas de jouer individuellement. »

L’USWNT retrouvera rapidement les terrains avec deux matchs amicaux prévus contre l’Afrique du Sud en septembre. Les deux rencontres se déroulent aux États-Unis. La FIFA classe l’Afrique du Sud au 54e rang mondial. Twila Kilgore occupe le poste d’entraîneur-chef par intérim de l’USWNT.

