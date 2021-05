Horaires TV en direct du GP de Monaco: Quand regarder la course de Formule 1 et toutes les sessions sur Sky Sports F1 cette semaine

Il n’y a rien dans le sport automobile comme le Grand Prix de Monaco et, après un an d’absence, la course de rue la plus célèbre au monde revient au calendrier de la Formule 1 ce week-end.

Toute l’action de piste est en direct sur Sky Sports F1 avec Lewis Hamilton et Max Verstappen susceptibles de verrouiller à nouveau les cornes pour la cinquième course consécutive dans ce qui s’est avéré un début de saison extrêmement divertissant.

Le tracé du Circuit de Monaco reste presque figé dans le temps avec bon nombre des 19 virages du tour de 3,34 milles parmi les plus célèbres du sport automobile, de Ste Dévote à la place du Casino, à Mirabeau et à la Rascasse.

Comme c’est unique pour le week-end monégasque, l’action débute par une action d’entraînement en F1 un jeudi plutôt qu’un vendredi.

Mais il y a encore de l’action sur piste lors de la journée de « repos » traditionnelle de la F1 en Principauté alors que la Formule 2 revient pour sa deuxième épreuve de la saison avec son nouveau format de trois courses par week-end pour 2021.

Calendrier du GP de Monaco de Sky Sports F1

Mercredi

17h: The F1 Show (diffusion simultanée gratuite sur Sky F1 YouTube)

18h: Conférence de presse des chauffeurs

jeudi

8h40: Pratique F2

10h: Monaco GP Practice One (Début de la session à 10h30)

12h15: Qualifications F2

13h45: Essais 2 du GP de Monaco (début de la session à 14h)

Vendredi

10h35: F2 Sprint Race One

samedi

7h10: F2 Sprint Race Two

10h45: Troisième Essais du GP de Monaco (Début de la séance à 11h)

13h: préparation des qualifications du GP de Monaco

14h: Qualifications GP de Monaco

16h05: Course en vedette F2

17h30: Carnet de qualification de Ted

dimanche

12h30: Grand Prix dimanche

14h: LE GRAND PRIX DE MONACO

16h: Drapeau à damier

17h: Cahier de Ted

21h30: Temps forts du GP de Monaco