Le site officiel de Disneyland Resort a mis à jour son calendrier d’exploitation, partageant les horaires des séances pour offres de divertissement qui sera disponible à Disneyland Resort pour la période des fêtes. Les offres de vacances se dérouleront du 10 novembre 2023 au 7 janvier 2024.

Horaires des séances de divertissement des fêtes au parc Disneyland

Voici les horaires des animations de vacances au parc Disneyland.

Un défilé fantastique de Noël

Les personnages Disney bien-aimés rejoignent le Père Noël pour une joyeuse célébration musicale, en descendant Main Street, aux États-Unis.

Spectaculaire feu d’artifice « Croyez… à la magie des fêtes »

Découvrez la magie des fêtes alors que des feux d’artifice festifs, une musique entraînante et un saupoudrage de neige donnent vie à la saison.

Soirée dansante des Fêtes Disney

Horaires des séances de divertissement des fêtes à Disney California Adventure

Voici les horaires de cette année pour divers divertissements de vacances à Disney California Adventure.

Monde de couleur – Saison de lumière

Partagez l’émerveillement tandis que l’eau, la lumière, l’histoire et le chant se transforment en pure magie des fêtes.

Compagnie de danse Blue13

La fougueuse Blue13 Dance Company célèbre Diwali avec des danses traditionnelles lors d’une soirée Bollywood inoubliable.

16h20

17h20

18h45

19h45

Blue13 a des horaires plus tardifs qu’en Les années précédentes.

Disney ¡Viva Navidad! Fête de rue

Délectez-vous de la musique authentique des fêtes, de la danse, du décor et d’une touche de magie Disney.

12h10

13h10

14h10

15h45

16h45

17h45

Concert de vacances mettant en vedette Phat Cat Swinger

Préparez-vous à l’énergie explosive du « Little-Big Band » de la côte ouest et à leur musique de vacances entraînante au Paradise Gardens Park.

Les joyeuses fêtes de Mickey

Dansez avec Mickey Mouse et ses amis sur les rythmes magiques et joyeux des Holiday Toy Drummers.

12h45

14h30

16h30

Il y a une représentation de moins de cette cavalcade que l’année dernière.

Principalement casher à Sonoma Terrace

La plupart du temps, Kosher honore Hanoukka avec un mélange éclectique de styles musicaux allant du klezmer et du jazz au latin et au rock.

15h50

16h50

17h50

19h15

20h15

