Horaires des séances de divertissement et programmation des attractions confirmés pour les Disney Jollywood Nights à Walt Disney World

Disney Jollywood Nights fait ses débuts ce samedi 11 décembre 2023, et nous avons désormais la liste confirmée des attractions et des horaires des spectacles pour les offres de divertissement.





Programme des animations Disney Jollywood Nights

Qu’est-ce que c’est ça? L’Etrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton à chanter : 20h30, 21h30, 22h30 et 23h30

: 20h30, 21h30, 22h30 et 23h30 Vacances Disney à Hollywood : 20h45, 21h45, 22h45 et 23h45

: 20h45, 21h45, 22h45 et 23h45 Jingle Bell, Jingle BAM !: 00h30

Attractions et manèges Disney Jollywood Nights

Soucoupes tourbillonnantes extraterrestres

Le chemin de fer fugitif de Mickey et Minnie

Millennium Falcon : la course des contrebandiers

Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith

Dash de chien Slinky

Visites étoilées

Star Wars : La montée de la Résistance *

La tour de la terreur de Twilight Zone

La manie des histoires de jouets !

* Les invités participant à l’événement peuvent demander à rejoindre la file d’attente virtuelle pour Star Wars : Rise of the Resistance à partir de 20h00. Chaque invité ne peut demander à entrer dans cette file d’attente virtuelle qu’une fois par événement. Ceci n’est disponible que pour les invités le jour de l’événement auquel ils participent, et leurs billets d’événement spécifiques doivent être liés à leur compte My Disney Experience afin de rejoindre la file d’attente virtuelle. Les invités participant à cet événement spécial payant n’ont pas besoin d’être dans les studios Disney’s Hollywood pour demander à se joindre au moment où la file d’attente devient disponible.

Les prix des billets varient de 159 $ à 179 $ par personne, avec une réduction de 10 $ offerte aux détenteurs de laissez-passer annuels Walt Disney World et aux membres du Disney Vacation Club.

Les dates des Disney Jollywood Nights 2023 sont :

Novembre: 11 (épuisé), 18 (épuisé), 20, 27, 29

Décembre: 4, 616 (épuisé), 18, 20

Vous serez accueilli aux Disney Jollywood Nights avec un DJ diffusant un mélange de airs de vacances. Commissary Lane prend vie avec une foire latine animée. Kermit la grenouille et Miss Piggy organisent une émission spéciale de vacances en direct au Théâtre des Stars avec certains de leurs amis Disney. Et c’est quoi? L’Hyperion Theatre accueillera une chanson animée avec Jack Skellington et Oogie Boogie.

Vous rencontrerez également du faste et du glamour lors de deux expériences de divertissement à capacité limitée : un salon de jazz au Hollywood Brown Derby et une soirée surnaturelle au Hollywood Tower Hotel Courtyard.

“Jingle Bell, Jingle BAM !” revient, avec des feux d’artifice, des effets spéciaux et des projections de pointe.

L’événement comprend également des opportunités de photos uniques tout au long de la nuit :

Posez avec des amis pour des Magic Shots sur le thème des vacances et deux nouvelles expériences Disney PhotoPass tout au long de la nuit. Les téléchargements numériques gratuits de vos photos Disney PhotoPass capturées lors de l’événement sont inclus dans le prix de votre billet.

Rencontrez Mickey Mouse, Minnie Mouse et le reste du gang emblématique dans Animation Courtyard sur un plateau chaud avec des accessoires de vacances. Entrez dans l’ambiance avec vos amis préférés comme Powerline Max et Phineas et Ferb à Echo Lake, prenez la pose avec Edna Mode et détendez-vous avec l’un de ses super amis à Pixar Place.

Enfin, les participants à l’événement auront accès en dehors des heures d’ouverture à leurs manèges et montagnes russes préférés comme Slinky Dog Dash, Rock N’ Roller Coaster avec Aerosmith, The Twilight Zone Tower of Terror, Star Wars : Rise of the Resistance et bien plus encore. (Star Wars : Rise of Resistance utilisera une file d’attente virtuelle pendant les Disney Jollywood Nights.)