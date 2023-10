Horaires des matchs annoncés pour la série éliminatoire des Twins contre les Blue Jays – Twin Cities

DENVER — Les Twins connaissent leur adversaire — les Blue Jays de Toronto — et maintenant, ils savent enfin quand ils joueront aussi.

Les Twins accueilleront les Blue Jays pour une série au meilleur des trois qui débutera à 15 h 38 mardi. Le premier match de la série Wild Card de la Ligue américaine, que le lanceur Pablo López débutera pour les Twins, sera télévisé sur ESPN. Le deuxième match de la série, que Sonny Gray débutera, débutera au même moment, également télévisé sur ESPN.

Un potentiel match 3 est prévu pour le même moment. Cependant, la date prévue de ce match, jeudi, est susceptible de changer.

En plus de la série des Twins, il existe trois autres séries Wild Card – Texas à Tampa Bay, Arizona à Milwaukee et Miami à Philadelphie – qui se dérouleront simultanément et la durée du match de jeudi dépendra du nombre de séries en cours.

Si une seule série est terminée, les Twins seront décalés jeudi à 14h08 sur ABC. Si deux ont conclu, pareil. Si les Twins et les Blue Jays sont les deux seules équipes encore en jeu, le troisième match aurait lieu à 18h08 sur ESPN.

Keuchel vers Illinois

De toute façon, on ne s’attendait pas à ce que le lanceur Dallas Keuchel figure sur la liste des Twins’ Wild Card Series. Mais une blessure au mollet subie lors de sa première manche de travail samedi a permis d’y parvenir.

Les Twins ont placé Keuchel sur la liste des blessés avant le dernier match de la saison régulière en raison d’une blessure au mollet, activant Jorge Alcala, qui était sur la liste des blessés depuis le 16 mai. Pour faire de la place à Alcala sur la liste de 40 joueurs, le Les jumeaux ont désigné le voltigeur Gilberto Celestino pour une affectation.

« C’est tout simplement malheureux », a déclaré Keuchel. « C’est juste décevant parce que vous voulez aider et vous voulez être à votre meilleur. »

Le gaucher a déclaré qu’il devait passer un examen d’imagerie par résonance magnétique lundi. Le veau, a-t-il dit, l’a attrapé, et même s’il a fini par le traverser pour terminer le jeu et aider l’enclos des releveurs, il a dit qu’il n’aurait pas été capable de courir s’il avait eu besoin d’aligner une balle.

Le vétéran de 35 ans, qui a signé un contrat dans les ligues mineures avec les Twins cette saison et qui est revenu dans les ligues majeures, a déclaré qu’il aimerait lancer l’année prochaine.

Récompenses des ligues mineures

Le meilleur espoir Brooks Lee a été annoncé dimanche comme joueur de l’année de la ligue mineure des Twins après une saison au cours de laquelle il a atteint 0,275 avec un pourcentage de base de 0,347 et un pourcentage de frappe de 0,461 réparti entre Double-A Wichita et Triple-A. St.Paul. Lee, sélectionné huitième au total lors du repêchage de 2022, a été promu Triple-A en août, où il a terminé sa deuxième saison en tant que professionnel.

Le lanceur partant Cory Lewis a été nommé lanceur de l’année de la ligue mineure de l’organisation, terminant une année partagée entre la classe A Fort Myers et la classe A-Advanced Cedar Rapids avec une moyenne de points mérités de 3,29. Lewis, l’espoir n°13 des Twins selon MLB Pipeline, a un mélange de quatre lancers qui comprend un knuckleball.

Brièvement

Les Braves d’Atlanta étaient sur le point de briser le record de circuits en une seule saison (307) établi par les Twins en 2019, mais n’y sont pas parvenus. Avec deux circuits dimanche, les Braves ont égalé le record des Twins. … Les Twins ont encore un nombre limité de billets disponibles pour les trois matchs de la Wild Card Series. Ils peuvent être achetés sur le site officiel de l’équipe.