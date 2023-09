Horaires des coups d’envoi, blessures, cotes

L’USC n°6 est devenue la première équipe Pac-12 à remporter deux victoires en conférence en 2023 avec une victoire de 42-28 contre l’Arizona State. L’offensive continue de bourdonner derrière le vainqueur en titre du trophée Heisman, Caleb Williams, qui a totalisé cinq touchés lors de la victoire contre les Sun Devils.

Pendant ce temps, le Colorado est hors du top 25 après une défaite de 42-6 contre le n°9 de l’Oregon sur la route à Eugene. Il s’agit de la première défaite de la saison pour les Buffaloes lors de leur première saison sous la direction de l’entraîneur Deion Sanders.

Les deux équipes ont généré des scénarios cet automne. USC pour avoir révoqué puis rétabli l’accès d’un journaliste à l’équipe. Colorado pour pratiquement tout ce que dit Sanders. Et attirer une foule de célébrités aux matchs des Buffaloes. Et devenir le ticket le plus en vogue du football universitaire.

Sanders a été généralement franc avant la confrontation de cette semaine avec les chevaux de Troie, qualifiant l’équipe de l’USC de Goliath face au David des Buffaloes.

« Vous devez comprendre que David doit avoir un Goliath », a déclaré Sanders lors d’une conférence de presse mardi. « Si David n’a pas de Goliath, il ne peut pas utiliser ses pierres. »

Les deux équipes s’affronteront au Folsom Field à Boulder, Colorado, devant une salle comble. L’émission d’avant-match Big Noon Kickoff de Fox aura lieu à Boulder pour la troisième fois en 2023.

Comment regarder le n°6 de l’USC contre le Colorado, à la télévision et en streaming :

Le Colorado accueillera l’USC n°6 au Folsom Field avec le coup d’envoi prévu à 12 h 00, HE, sur Fox. Il sera diffusé sur l’application Fox Sports.

Joueurs de football notables et actualités sur les blessures :

Les chevaux de Troie WR Raleek Brown sont discutables

Buffaloes DB Shilo Sanders est discutable

Buffaloes CB Travis Hunter est absent pour le match

Buffaloes DB Myles Slusher est discutable

Buffaloes WR Xavier Weaver est discutable

Buffaloes TE Louis Passarello est absent

Cotes NCAA Semaine 5 : lignes n°6 USC contre Colorado et tendances des paris :

Les Trojans sont favoris pour la victoire contre les Buffaloes à Boulder, selon le Cotes BetMGM.

Favoris à diffuser : USC (-21,5)

USC (-21,5) Ligne d’argent : USC (-1400), Colorado (+800)

USC (-1400), Colorado (+800) Total: 73,5 points

Calendrier et résultats du football USC Trojans 2023 :

Semaine 0 : sam. 26/08 : USC 56-28 État de San José Final

Semaine 1 : sam. 09/02 : USC 66-14 Nevada Final

Semaine 2 : samedi. 09/09 : USC 56-10 Stanford Final

Semaine 3 : samedi. 16/09 : Au revoir

Semaine 4 : samedi 23/09 : USC 42-28 État de l’Arizona Final

Semaine 5 : samedi. 30/09 : USC au Colorado, 12 h, HE, Fox

Semaine 6 : samedi. 10/07 : USC contre Arizona, 22 h 30, HE, ESPN

Semaine 7 : samedi. 14/10 : USC à Notre Dame, 19 h 30, HE, NBC/Peacock

Semaine 8 : samedi. 21/10 : USC contre Utah, à déterminer

Semaine 9 : samedi. 28/10 : USC en Californie, à déterminer

Semaine 10 : sam. 11/04 : USC contre Washington, à déterminer

Semaine 11 : samedi 11/11 : USC à Oregon, à déterminer

Semaine 12 : samedi 18/11 : USC contre UCLA, à déterminer

Calendrier et résultats du football des Buffaloes du Colorado 2023 :

Semaine 1 : sam. 09/02 : Colorado 45-42 TCU Final

Semaine 2 : samedi. 09/09 : Colorado 36-14 Nebraska Final

Semaine 3 : samedi. 16/09 : Colorado 43-35 État du Colorado Final

Semaine 4 : samedi 23/09 : Colorado 6-42 Oregon Final

Semaine 5 : samedi. 30/09 : Colorado contre USC, 12 h, HE, Fox

Semaine 6 : samedi. 10/07 : Colorado à Arizona State, 18 h 30, HE, Pac-12 Networks

Semaine 7 : vendredi. 13/10 : Colorado contre Stanford, 22 h, HE, ESPN

Semaine 8 : samedi. 21/10 : Au revoir

Semaine 9 : samedi. 28/10 : Colorado à UCLA, à déterminer

Semaine 10 : sam. 11/04 : Colorado contre État de l’Oregon, à déterminer

Semaine 11 : samedi. 11/11 : Colorado contre Arizona, à déterminer

Semaine 12 : vendredi. 17/11 : Colorado à l’État de Washington, à déterminer

Semaine 13 : sam. 25/11 : Colorado à Utah, à déterminer

