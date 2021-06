Horaire, TV, streaming, heures de départ pour le troisième tour de golf

Pour la deuxième majeure de golf consécutive, un joueur plus âgé est en lice pour gagner.

Phil Mickelson a remporté le championnat de la PGA en mai à 50 ans, et après 36 trous, l’Anglais Richard Bland, 48 ans, est le co-leader de l’US Open à Torrey Pines.

Il est à égalité avec l’Américain Russell Henley à 5 sous, et les deux seront les derniers à s’élancer au troisième tour de samedi à 16h35 HE.

Louis Oosthuizen et Matthew Wolff sont à un tir, et Jon Rahm et Bubba Watson sont à deux tirs.

Bland, qui a tiré un score de moins de 67 ans vendredi, n’en est qu’à sa quatrième majeure en carrière et fait sa deuxième apparition aux États-Unis. Il avait effectué 478 départs sur l’European Tour avant de devenir le plus vieux vainqueur pour la première fois sur le circuit le mois dernier au Betfred British Masters.

Comment regarder le troisième tour à la télévision

NBC aura une couverture en direct toute la journée samedi de 11 h à 21 h HE.

Golf Channel aura une couverture avant la ronde commençant à 8 h HE et une couverture après la ronde commençant à 21 h HE.

Comment diffuser le troisième tour

Pour ceux qui se connectent avec les informations d’identification de leur fournisseur de câble/satellite, vous pouvez regarder sur stream.nbcsports.com.

CO-LEADER DE L’US OPEN :Ce qu’il faut savoir sur Richard Bland

Heures de départ du troisième tour

(toutes les heures de l’Est)

10h10 : Akshay Bhatia

10h21 : Jimmy Walker, Si Woo Kim

10h32 : Kevin Kisner, Shane Lowry

10h43 : Wilco Nienaber, Fabian Gomez

10h54 : Edoardo Molinari, Rick Lamb

11h05 : Jordan Spieth, Paul Casey

11h16 : Troy Merritt, Taylor Montgomery

11:27: Wade Ormsby, JT Poston

11h38 : Ian Poulter, Dylan Frittelli

11h49 : Gary Woodland, Martin Kaymer

Midi : Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood

12h11 : Chris Baker, Greyson Sigg

12h22 : Lanto Griffin, Patrick Cantlay

12h33 : Patrick Reed, Sergio Garcia

12h44 : Adam Scott, Hideki Matsuyama

12h55 : Stewart Cink, Charl Schwartzel

1:06: Rafa Cabrera Bello, Phil Mickelson

1:17: Francesco Molinari, Jhonattan Vegas

1:28: Kyle Westmoreland, Sungjae Im

1:39 : Dustin Johnson, Marc Leishman

1h50 : Robert MacIntyre, Joaquin Niemann

2:01: Chez Reavie, Daniel Berger

2:12 : Brian Harman, Dylan Wu

2:23 : Rikuya Hoshino, Charley Hoffman

2:34: Matt Jones, Rory McIlroy

14h45 : Lee Westwood, Tom Hoge

2:56: Adam Hadwin, Brooks Koepka

3:07: Justin Thomas, Collin Morikawa

3:18 : Harris English, Branden Grace

3:29 : Bryson De Chambeau, Christiaan Bezuidenhout

15h40 : Patrick Rodgers, Guido Migliozzi

3:51 : Scottie Scheffler, Xander Schauffele

4:02: Mackenzie Hughes, Kevin Streelman

4:13 : Jon Rahm, Bubba Watson

4:24 : Matthew Wolff, Louis Oosthuizen

4:35 : Russell Henley, Richard Bland

Contribution : Adam Schupak, Golfweek