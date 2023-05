Horaire, structure, comment regarder et plus

Le 21 juillet marque le début d’un autre grand tournoi de football où les clubs de la MLS et de la Liga MX s’affronteront pour couronner le prochain champion de la Coupe des ligues.

Les équipes et les groupes ont déjà été annoncés, ce qui implique tous les clubs de la Major League Soccer et Ligue MX. Pendant la Coupe des Ligues, il n’y aura pas de matchs de saison régulière MLS ou LIGA MX afin que les équipes puissent se concentrer sur le tournoi de la Coupe des Ligues. Les gens qui sont peut-être nouveaux dans le football ou qui ne le suivent pas se demandent peut-être ce que pourrait être la Coupe des ligues, voici tout ce que vous devez savoir sur le tournoi.

Qu’est-ce que la Coupe des Ligues 2023 ?

La Coupe des Ligues est une compétition officielle de la Concacaf à laquelle participeront tous les clubs MLS et Liga MX. Il y aura quatre régions pour le tournoi, Est, Ouest, Sud et Centre. Le tournoi se déroulera dans un style Coupe du monde. Il commencera par une phase de groupes puis sera suivi de huitièmes de finale.

Comment sont notés les classements de la Coupe des Ligues

Si une équipe remporte le match pendant le match complet de 90 minutes, cette équipe gagnera trois points pour le classement. Lors de la Coupe des Ligues, il n’y aura pas d’égalité. Si les deux équipes sont à égalité après le match complet de 90 minutes, chaque équipe gagnera un point et une séance de tirs au but aura lieu. Le vainqueur de la séance de tirs au but gagnera un autre point.

Où se joue la Coupe des Ligues ?

Cette année, les 77 matchs de la Coupe des Ligues se joueront dans les stades de la MLS aux États-Unis et au Canada. S’il y a un match Liga MX contre Liga MX, qui se jouera également dans un site MLS, il sera déterminé quel site en fonction de la région.

Phases de groupe

Lors des phases de groupes, chaque équipe sera placée dans un groupe pour jouer deux matches de la phase de groupes. Le champion de la Coupe MLS et l’un des deux champions de la LIGA MX de la Clausura et de l’Apertura sauteront la phase de groupes et passeront aux huitièmes de finale. La façon dont on détermine quel champion de la LIGA MX pourra continuer est basée sur le plus points combinés accumulés dans les deux tournois. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les 16es de finale.

Comment les groupes sont-ils attribués ?

Les affectations de la phase de groupes dépendent de la performance de chaque équipe dans le MLS Supporters ‘Shield 2022 et la Lliga MX Clausura 2022 et Apertura 2022. Les équipes classées de la deuxième à la 16e place sur le MLS Supporters ‘Shield 2022 seront classées premières dans chaque groupe. Les clubs de Liga MX classés de la deuxième à la 16e place (sur la base des points combinés dans la Clausura 2022 et l’Apertura 2022) seront classés deuxième et opposé au classement MLS. (c’est-à-dire Liga MX n ° 2 avec MLS n ° 15). Les deux clubs Liga MX restants ainsi que les 13 clubs MLS restants seront répartis en groupes et placés dans le bon groupe géographique.

Rondes à élimination directe

Les tours à élimination directe sont organisés comme un support de tournoi normal où il s’agit d’une élimination en un seul match. Le premier tour (huitièmes de finale) comportera 16 matches et les vainqueurs passeront aux huitièmes de finale. Lors des huitièmes de finale, huit matches seront disputés et les vainqueurs passeront aux quarts de finale. Quatre matchs seront disputés en quarts de finale pour faire passer les équipes en demi-finale. Deux matchs seront joués, et les gagnants passeront en finale et les perdants passeront au match pour la troisième place. Lors du match pour la troisième place, le vainqueur se qualifiera pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Lors du match final, les deux équipes se sont qualifiées pour la Ligue des champions de la CONCACAF, mais le vainqueur de ce match passera directement aux huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Comment regarder la Coupe des Ligues 2023

Avec le nouveau partenariat de 10 ans de la Major League Soccer avec Apple, chaque match de la Leagues Cup pourra être regardé sur Apple TV. Cela sera présenté et disponible pour tous les fans du monde entier. Si vous cherchez des billets pour la Coupe des Ligues 2023, vous pouvez vous rendre sur www.leaguescup.com/tickets, ou les membres saisonniers des équipes MLS doivent contacter les représentants de leur club. Vous pouvez trouver le calendrier de tous les matchs de la Coupe des Ligues sur www.leaguescup.com/schedule