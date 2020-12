L’icône de la musique country glamour a partagé sa routine quotidienne dans une interview avec Marie Claire. La star de la couverture du numéro de décembre a parlé franchement avec la matriarche des dragues RuPaul de son emploi du temps quotidien, et oui, c’est tout aussi intense et Dolly-esque que vous vous attendez.

La clé d’une journée très Dolly est une heure de réveil très peu attrayante.

Parton a dit à RuPaul qu’elle était « presque toujours debout » à 3 heures du matin et qu’elle ne perdait pas de temps dès que ses yeux étaient ouverts.

Parton, qui se considère comme une «personne très spirituelle», dit qu’elle prie Dieu à la première heure chaque matin.

«Chaque jour, avant de faire quoi que ce soit, je me réveille et je remercie Dieu pour la nuit et lui demande de bénir le jour et de faire sortir toutes les bonnes choses … toutes les mauvaises personnes de ma vie, et de faire sortir toutes les bonnes choses », a déclaré Parton. « Et juste pour me guider, conduisez-moi. Et je prie toujours qu’il me laisse élever l’humanité et Le glorifier. »

En plus de la prière, Parton dit qu’elle a des écritures et des méditations quotidiennes qu’elle lit également. Elle attribue la pratique à son ancrage pendant ses journées bien remplies.

« Si les choses deviennent chaotiques et folles autour de moi, je peux simplement entrer dans ce petit coin de ma part », a déclaré Parton.

Elle passe les quatre premières heures de sa journée à écrire

Après avoir terminé sa prière du matin, la musicienne se met directement au travail. Elle aime passer les quatre prochaines heures à écrire et à travailler en entreprise pour tous ses projets à venir. Elle se compare à une fermière qui se lève à l’aube.

«Je fais plus de travail pendant cette petite période de temps où le monde est calme, les énergies sont en baisse et je me sens juste comme une agricultrice», a déclaré Parton à propos de sa routine matinale.

Elle écrit, répond à des courriels ou passe des appels. Elle dit même qu’elle est capable de faire beaucoup de son meilleur travail pendant cette période.

« Ils disent que le lève-tôt attrape le ver », a déclaré Parton. « Et bien, ils ont aussi beaucoup de bonnes idées. »

Puis il est temps pour un petit déjeuner

Le reste de la matinée est lorsque les choses commencent à sonner beaucoup plus normales. Elle prépare généralement un petit-déjeuner sain pour elle-même et son mari – bien qu’elle se livre parfois à des galettes de saucisses, des biscuits et de la sauce au lait pour son premier repas.

Mais préparer le petit-déjeuner a sa propre touche Dolly Parton. Elle apporte un accessoire intéressant dans la cuisine.

« Je porte toujours mes talons hauts », a déclaré Parton. « Pas toi? »

Et elle ne dort pas beaucoup non plus

Le reste de la journée est consacré à tout ce qu’elle a à faire. Et si vous pensiez que Parton faisait des siestes pour gérer son style de vie trépidant, c’est vrai. Mais peu importe, elle dit qu’elle se débrouille bien avec le peu de sommeil qu’elle dort.

« Je n’ai pas besoin de beaucoup de sommeil », a déclaré Parton. «Trois à cinq heures sur lesquelles je peux travailler. Cinq heures, j’aime gagner. Mais en général, j’ai entre trois et cinq heures. Mais d’habitude, si je suis au travail, je vais faire une petite sieste.

Et il est clair que l’emploi du temps de Parton est chargé pour une raison. Quand elle n’aide pas à financer les vaccins Covid-19, elle joue dans les films de vacances Netflix et apporte l’alphabétisation aux enfants du pays. Et, bien sûr, faire de la musique digne de se pavaner à la table du petit déjeuner.