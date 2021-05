Horaire, où et quand regarder les matchs de Roland Garros, détails de la diffusion en direct

La tentative de Rafael Nadal de décrocher un 14e titre record à Roland Garros au cours de la quinzaine à venir sera au centre du tirage au sort masculin lors de l’édition 2021 de Roland Garros. Cependant, ce ne sera pas facile pour l’Espagnol, troisième tête de série, car le n ° 1 mondial Novak Djokovic et son compatriote 20 fois champion du Grand Chelem Roger Federer sont dans la même partie du tirage au sort masculin.

Le tirage au sort semble particulièrement excitant car les trois joueurs les plus titrés de l’histoire du jeu masculin seront sur une trajectoire de collision, ce qui signifie que pas plus d’un d’entre eux ne pourra atteindre la finale. Le trio a remporté 17 des 20 derniers titres du Grand Chelem entre eux et ils seront défiés par Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Alexander Zverev en cours de route.

Dans le tirage au sort féminin, la championne en titre Iga Swiatek défendra son titre sept mois seulement après l’avoir remporté, en raison du départ retardé de Covid l’année dernière. L’emblématique Grand Chelem verra également la deuxième tête de série Naomi Osaka faire un retour après l’avoir ratée l’année dernière. Elle pourrait affronter la grande américaine Serena Williams en demi-finale. Pendant ce temps, Serena visera un 24e titre en simple du Grand Chelem, un record.

Avant que l’action de Paris commence, voici tous les détails:

Calendrier des Internationaux de France 2021

30 mai – 1 juin: 1er tour – Simple messieurs, simple dames

2 – 3 juin: 2e tour – Simple messieurs, simple dames

4 – 5 juin: 3e tour – Simple messieurs, simple dames

6 – 7 juin: 4e tour – Simple messieurs, simple dames

8-9 juin: Quart de finale – Simple messieurs, simple dames

10 juin: demi-finale – simple dames; Hommes Doubles

11 juin: demi-finale – simple messieurs; Final; Doubles femmes

12 juin: Finale du simple féminin; Hommes Doubles

13 juin: Finale du simple messieurs

Quand et où se déroulera l’Open de France 2021?

Le tirage au sort des Internationaux de France 2021 débutera le dimanche 30 mai et se déroulera jusqu’au dimanche 13 juin à Paris, en France.

Où regarder les matchs en direct à la télévision?

Le deuxième Grand Chelem de l’année sera retransmis en direct sur le réseau Star Sports Select. Les matchs commenceront à 21h30 IST (18h00 heure locale) tous les jours.

Où puis-je regarder la diffusion en direct des matchs?

L’action peut également être diffusée EN DIRECT sur Disney + Hotstar dans le sous-continent.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici