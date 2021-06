horaire et itinéraire pour aujourd’hui et ce week-end

Les flèches rouges prendront leur envol ce week-end dans le cadre du Midlands Air Show.

Il s’agit du premier affichage public au Royaume-Uni de l’équipe d’affichage acrobatique de la RAF depuis juillet 2019. Voici tout ce que vous devez savoir sur où et quand vous pouvez les repérer.

Les flèches rouges brisent la formation avec de la fumée blanche Crédit : Getty

Comment puis-je voir les flèches rouges aujourd’hui et ce week-end ?

Les Red Arrows donneront le coup d’envoi du Midlands Air Show à 18h20 le 4 juin.

Ils quitteront Fairford, Gloucestershire, à 18h05 et finiront au même endroit à 18h56, ce qui signifie que les avions seront en vol pendant près d’une heure.

Pendant ce temps, l’équipe survolera également les emplacements suivants :

Fairford, Gloucestershire – 18h05

Au nord-ouest d’Aldsworth, Gloucestershire – 18h07

Sud-est de Great Malvern, Worcestershire – 18h11

Ouest de Great Malvern, Worcestershire – 18h13

À l’ouest de Tenbury Wells, Worcestershire – 18h15

Au nord de Redditch, Worcestershire – 18h18

Redditch, Worcestershire – 18h19

Midlands Air Festival, Warwickshire – 18h20

À l’est d’Evesham, Worcestershire – 18h42

Fairford, Gloucestershire – 18h56

Les flèches rouges lors d’une démonstration de voltige lors de la Journée nationale des forces armées en 2018 Crédit : AFP ou concédants de licence

Puis le lendemain, le 5 juin, les flèches feront un deuxième affichage qui débutera à 12h45.

Le programme complet est le suivant :

Fairford, Gloucestershire – 12h45

Au nord-ouest d’Aldsworth, Gloucestershire – 12h47

Sud-est de Great Malvern, Worcestershire – 12h51

Ouest de Great Malvern, Worcestershire – 12h53

À l’ouest de Tenbury Wells, Worcestershire – 12h55

Au nord de Redditch, Worcestershire – 12h58

Redditch, Worcestershire – 12h59

Midlands Air Festival, Warwickshire – 13h

À l’est d’Evesham, Worcestershire – 13h22

Fairford, Gloucestershire – 13h30

Les flèches emprunteront un itinéraire différent cet après-midi, de Fairford à Exeter, à partir de 16h20.

Voici où vous pouvez les attraper alors:

Fairford, Gloucestershire – 16h20

Swindon, Wiltshire – 16h22

Est de Malmesbury, Wiltshire – 16h23

À l’est d’Upton Noble, Somerset – 16h28

Sud-ouest de Sturminster Newton, Dorset – 16h31

Exeter, Devon – 16h38

L’équipe d’aérobic de la Royal Air Force effectue une démonstration lors des célébrations de la Journée nationale des Forces armées à Llandudno, dans le nord du Pays de Galles, le 30 juin 2018 Crédit : AFP ou concédants de licence

Et le 6 juin, vous avez une autre chance de regarder l’affichage.

Les Red Arrows s’envoleront d’Exeter pour effectuer un défilé aérien au Bessin en Normandie, en France, à l’occasion du 77e anniversaire du débarquement.

C’est à 14h09 dans le cadre du Shuttleworth Flying Festival of Britain Air Show, et fait partie d’un affichage plus large :

Exeter, Devon – 13h35

Cullompton, Devon – 13h37

Sud-ouest de Norton St Philip, Somerset – 13h45

À l’ouest de Great Malvern, Worcestershire – 13h53

Sud-est de Worcester, Worcestershire – 13h55

Midlands Air Festival, Warwickshire – 13h57

À l’ouest de Stratford Upon Avon, Stratford Upon Avon – 13h58

Au nord-ouest d’Oxhill, Warwickshire – 13h59

Long Compton, Warwickshire – 14h

Leighton Buzzard, Bedfordshire – 14h06

Nord-ouest de Clophill, Bedfordshire – 14h08

Festival Shuttleworth, Bedfordshire – 14h09

Potton, Bedfordshire – 14h10

Nord-ouest de mars, Cambridgeshire – 14h14

Au nord-ouest de Bottesford, Leicestershire – 14h20

Collingham, Nottinghamshire – 14h22

RAF Scampton, Lincolnshire – 14h25

Tous les horaires et itinéraires peuvent changer en raison des conditions météorologiques ou d’autres exigences.

Quand est le Midlands Airshow?

Le Midlands Airshow revient pour une troisième année du 4 au 6 juin.

Il se déroule au Ragley Hall à Alcester, dans le Warwickshire, et présente des expositions des RAF Red Arrows, RAF Typhoon, BBMF Spitfire Pair et des RAF Falcons.

Le site Web décrit l’événement comme un « événement aéronautique spectaculaire » avec « de superbes stands commerciaux, des manèges pour enfants et plus de divertissement que jamais ».

Les flèches rouges survolent le palais de Buckingham alors que des membres de la famille royale se tiennent sur le balcon pour regarder le 8 juin 2019 Crédit : AFP ou concédants de licence

Puis-je quand même acheter des billets ?

Les billets pour le Midlands Airshow sont toujours disponibles, mais les organisateurs préviennent que la disponibilité est « faible ».

Ils peuvent être achetés chez See Tickets mais doivent être achetés à l’avance car aucun ne sera disponible à la porte.

Les billets adultes coûtent 26 £, les billets jeunes (de 14 à 16 ans) coûtent 13 £ et les enfants de moins de 13 ans sont gratuits.

Tous les visiteurs doivent être en possession d’un ticket valide et d’une carte de stationnement pour accéder au site,

Malheureusement, tous les billets de camping et de glamping sont complètement épuisés.

La Royal Air Force Aerobatic Team, plus connue sous le nom de Red Arrows, a été formée au début des années 1960 pour devenir le visage public de la RAF.

Ils sont connus pour leur combinaison de formations rapprochées et de vol de précision, ainsi que pour l’utilisation de traînées de vapeur colorées laissant du rouge, du blanc et du bleu dans le ciel.

Les flèches rouges ont reçu leur surnom car l’avion d’entraînement qu’ils utilisent est principalement de couleur rouge.