Horaire des commentateurs EPL : du 8 au 10 octobre

Arsenal et Manchester City ont tous deux remporté des victoires massives lors de leurs matchs précédents. Non seulement ces deux clubs ont maintenant le droit de se vanter de leurs rivaux, mais il y a déjà quelque chose comme un coussin. Cependant, il ne reste que huit matchs dans la saison. Il reste encore beaucoup à faire.

Cela inclut les rencontres prévues pour ce week-end. L’un d’entre eux implique qu’Arsenal affronte une équipe de Liverpool avide de résultat. Les Reds ont joué sur un score spectaculaire de 3-3 à domicile il y a une semaine contre Brighton. En fait, les Seagulls ont bien démarré cette saison.

Quoi qu’il en soit, la responsabilité reste sur le voyage de Liverpool aux Emirats. Jürgen Klopp et compagnie peuvent-ils offrir à Arsenal une deuxième défaite cette saison ?

Brighton, qui a réussi le tour du chapeau de Leandro Trossard pour un match nul à Anfield, affronte l’équipe vaincue d’Arsenal, Tottenham. L’équipe d’Antonio Conte occupe toujours la troisième place, mais sept points sur les quatre derniers matchs de l’équipe ne sont pas un ratio solide. Cela est particulièrement vrai compte tenu des ambitions des Spurs en championnat cette saison.

Enfin, gardez un œil sur le concours impliquant Everton et Manchester United. Manchester United cherche à recoller les morceaux après la démolition à l’Etihad. Pendant ce temps, Everton est à sept matchs sans défaite dans toutes les compétitions, y compris des victoires consécutives en championnat. Beaucoup ont fait basculer Everton vers la relégation, mais Frank Lampard a mis en place une forme solide des Toffees.

Couverture sur bnc

Le calendrier des matchs ce week-end est légèrement différent de la normale. Il n’y a pas de coup d’envoi anticipé le samedi matin. Au lieu de cela, la première liste de matchs est fixée à 10 heures samedi. BUT RUSH est disponible pour les quatre matchs dans la fenêtre de 10 h samedi. Cela présente tous les faits saillants et les moments remarquables du terrain.

Rebecca Lowe, Robbie Earle et Tim Howard sont derrière le bureau pour la couverture du week-end. Premier League Live et Goal Zone reviennent pour une couverture tampon entourant les matchs. Lundi, Paul Burmeister remplace Lowe et Danny Higginbotham remplace Tim Howard.

Il y a aussi la Premier League jeux en 4K, comme d’habitude. Ce week-end, notez Brighton-Spurs et Arsenal-Liverpool. Assurez-vous d’avoir ce qu’il faut en termes de matériel ou d’abonnements pour regarder la Premier League en 4K.

Commentateurs EPL sur NBC

Samedi 8 octobre

10 h – Newcastle contre Brentford. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Steve Banyard et Léon Osman.

10 h – Bournemouth contre Leicester City. Peacock Premium — Gary Taphouse et Efan Ekoku.

10 h – Chelsea contre Wolverhampton Wanderers. Peacock Premium — Jacqui Oatley et Rob Green.

10 h – Manchester City contre Southampton. Peacock Premium — David Stowell et Lee Hendrie.

12h30 – Brighton et Hove Albion contre Tottenham Hotspur. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. —Peter Drury et Lee Dixon.

Dimanche 9 octobre

9 h – Crystal Palace contre Leeds United. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Pien Meulensteen et Don Hutchinson.

9 h – West Ham contre Fulham. CNBC, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Tony Jones et Tony Gale.

11h30 – Arsenal contre Liverpool. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux.

14 h – Everton contre Manchester United. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Joe Speight et Stephen Warnock.

Lundi 10 octobre

15 h – Nottingham Forest contre Aston Villa. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Martin Tyler et Jim Beglin.