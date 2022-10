Horaire des commentateurs EPL : du 22 au 24 octobre

Après que toutes les équipes sauf une aient participé à des matchs en milieu de semaine, il y a une assiette complète de 10 matchs disponibles du samedi au lundi. Si vous étiez curieux, la seule équipe qui n’a pas joué la semaine dernière était Manchester City. Le match des Sky Blues contre Arsenal a été reporté afin que les Gunners puissent maquiller leur Ligue Europa […]

Après que toutes les équipes sauf une aient participé à des matchs en milieu de semaine, il y a une assiette complète de 10 matchs disponibles du samedi au lundi. Si vous étiez curieux, la seule équipe qui n’a pas joué la semaine dernière était Manchester City. Le match des Sky Blues contre Arsenal a été reporté afin que les Gunners puissent composer leur match de Ligue Europa avec le PSV.

Au sujet d’Arsenal, leader de la ligue, l’équipe de Mikel Arteta cherche à s’améliorer avec un voyage à Southampton. Arsenal est sur une séquence de quatre victoires consécutives. Cette série de formulaires est de loin la plus longue. En fait, seul Liverpool peut dire qu’il a remporté des matchs successifs lors des derniers matches. Liverpool vise trois victoires consécutives lorsqu’il se rend au City Ground pour affronter Nottingham Forest.

Cependant, il y a un match qui retient l’attention de tout le monde ce week-end. Samedi, Manchester United se rend à Londres pour affronter Chelsea. Cet affrontement entre les quatre premiers s’accompagne d’une bonne forme, mais pas parfaite, des deux équipes. United et Chelsea ont tous deux remporté deux victoires et un nul lors de leurs trois derniers matchs. Chelsea détient cet avantage d’un point sur United dans le tableau après sa série invaincue de cinq matchs en championnat.

Enfin, la bataille de relégation est déjà quelque chose à surveiller. Les loups et Leicester, actuellement classés 18e et 19e du tableau, ont rendez-vous dimanche à Molineux. Les deux clubs cherchent désespérément une victoire, d’autant plus que les deux clubs avaient l’ambition de terminer dans la première moitié de la ligue.

BUT RUSH revient également ce week-end. Le spectacle de style fouet a lieu pendant la fenêtre de coup d’envoi de 9 h le dimanche, alors qu’il y a quatre matchs.

Commentateurs EPL sur NBC: 22 au 24 octobre

Samedi 22 octobre

7 h 30 – Nottingham Forest contre Liverpool. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jim Proudfoot et Jim Beglin.

10 h – Everton contre Crystal Palace. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Tony Jones et Iain Dowie.

10 h – Manchester City contre Brighton et Hove Albion. Peacock Premium — Pien Meulensteen et Michael Brown.

12h30 – Chelsea contre Manchester United. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

Dimanche 23 octobre

9 h – Wolverhampton Wanderers contre Leicester City. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Steve Banyard et David Edwards.

9 h – Leeds United contre Fulham. CNBC, fubo TV, — Ian Crocker et Andy Walker.

9 h – Aston Villa contre Brentford. Peacock Premium — David Stowell et Lee Hendrie.

9 h – Southampton contre Arsenal. Peacock Premium – Jim Proudfoot et Matt Holland.

11h30 – Tottenham Hotspur contre Newcastle. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

Lundi 24 octobre

15 h – West Ham United contre Bournemouth. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Martin Tyler et Efan Ekoku.