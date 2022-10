Horaire des commentateurs EPL : du 14 au 16 octobre

Manchester City et Liverpool mettent en avant cette liste de matchs à venir. Les deux avec les meilleures chances de remporter la Premier League en début de saison s’affrontent à Anfield. Cependant, les saisons se sont déroulées bien différemment de ce que l’on espérait. Manchester City bourdonne. Erling Haaland traite la Premier League comme un familier […]

Manchester City bourdonne. Erling Haaland traite la Premier League comme une «ligue des agriculteurs» familière, comme le décriraient certains sur les réseaux sociaux. Son rythme effréné de 15 buts en seulement neuf matchs est sans égal dans la campagne actuelle. Harry Kane, qui est deuxième derrière le Norvégien et qui connaît lui-même une excellente saison, détient un peu plus de la moitié du total de Haaland. Par conséquent, City assume sa place près du sommet, derrière Arsenal de deux points.

Liverpool a son propre buteur. Roberto Firmino, qui a pris le pas sur Darwin Núñez dans l’esprit de beaucoup de gens, a six buts. Avec Luis Díaz blessé, Firmino est le joueur le plus en forme de l’équipe de Jürgen Klopp. Liverpool accueille City sous le choc du championnat. les Reds occupent la 10e place du tableau, avec deux points sur ses trois derniers matchs. Peu de managers verraient Manchester City comme une équipe contre laquelle rebondir.

Ailleurs dans l’élite, le leader de la ligue Arsenal cherche à poursuivre sa forme scintillante avec un voyage à Elland Road. Le contingent américain à Leeds est sans victoire lors de ses cinq derniers matchs, dont une défaite le week-end dernier contre Crystal Palace.

Cependant, toute l’action du week-end débute vendredi après-midi alors que Brentford accueille Brighton. Deux équipes agréables avec des performances décentes sur la saison, devraient être un bon apéritif pour tous les matchs du samedi et du dimanche.

Couverture NBC ce week-end

Ce week-end, le Fan Fest de NBC revient, faisant escale à Philadelphie. Les personnes présentes auront l’occasion de voir le trophée de la Premier League, des invités spéciaux, les mascottes du club et, bien sûr, l’équipe du studio NBC.

Au cours du week-end, Rebecca Lowe, Robbie Mustoe, Robbie Earle et Tim Howard seront tous présents au parc Dilworth à Philadelphie. La couverture est disponible sur USA Network et Peacock.

BUT RUSH est de retour ce week-end. Cependant, il est ne pas dans la fenêtre habituelle du samedi à 10 heures. Au lieu de cela, avec quatre matchs à la fois, Goal Rush est disponible à 9 heures le dimanche. Le point culminant à ce moment-là est le voyage de Newcastle vers le sud à Old Trafford. En plus du match United contre Newcastle, vous pouvez regarder tous les derniers buts et moments majeurs sur Goal Rush.

De plus, il y a deux jeux ce week-end disponibles en 4K. La finale du samedi entre Tottenham et Everton est en 4K, tout comme la finale du week-end. Le match Liverpool-City, sans surprise, est en 4K pour les téléspectateurs qui y ont accès. Assurez-vous de vérifier si vous avez la possibilité de regarder la diffusion de meilleure qualité de la Premier League.

Commentateurs EPL sur NBC ce week-end

Vendredi 14 octobre

15 h – Brentford contre Brighton et Hove Albion. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Joe Speight et Andy Townsend.

Samedi 15 octobre

7 h 30 – Leicester City contre Crystal Palace. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Conor McNamara et Courtney Sweetman-Kirk.

10 h – Wolverhampton Wanderers contre Nottingham Forest. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Tony Jones et Garry Birtles.

10 h – Fulham contre Bournemouth. Peacock Premium — Andy Bishop et John Gale.

12h30 – Tottenham contre Everton. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —EN 4K.—Peter Drury et Lee Dixon.

Dimanche 16 octobre

9 h – Manchester United contre Newcastle. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Gary Weaver et Léon Osman.

9 h – Leeds United contre Arsenal. Peacock Premium — David Stowell et Paul Robinson.

9 h – Aston Villa contre Chelsea. Peacock Premium – Jim Proudfoot et Andy Townsend.

9 h – Southampton contre West Ham United. Peacock Premium — Gary Taphouse et Matt Upson.

11h30 – Liverpool contre Manchester City. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K.—Peter Drury et Lee Dixon.