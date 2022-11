Horaire des commentateurs EPL : 5 et 6 novembre

Un nouveau mois signifie que la Coupe du monde se rapproche encore plus. À la fin des matchs de ce week-end, nous ne serons qu’à deux semaines du premier coup d’envoi au Qatar. Il s’agit donc de l’avant-dernier week-end d’action en Premier League avant les matchs du Boxing Day. Il y a quelques montages savoureux sur le dossier pour […]

Il y a quelques appareils savoureux sur le registre pour le premier week-end de novembre. Deux équipes du top trois sont en action dans des matchs décisifs contre d’autres équipes du “big-six”.

Les deux sont le dimanche. Le premier match de ce jour-là est le voyage d’Arsenal à Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Arsenal reste au sommet du classement après une victoire dominante contre Nottingham Forest. Les trois points sont venus comme un énorme soupir de soulagement après avoir fait match nul contre Southampton. Chelsea, en revanche, est sur une petite spirale. Deux points sur ses trois derniers matchs, dont une défaite franchement embarrassante aux mains d’une solide équipe de Brighton. Il semble ne faire face à Arsenal que pour la deuxième défaite des Gunners de la saison.

Le rival d’Arsenal au nord de Londres, Tottenham, est à domicile ce week-end. L’adversaire à portée de main est une équipe frustrée de Liverpool. Actuellement neuvième du classement de la Premier League, Liverpool vient de subir des défaites consécutives. Les deux se sont opposés à des équipes modestes, Nottingham Forest et Leeds United. Maintenant, Liverpool se rend au Tottenham Hotspur Stadium, où les Spurs ont cinq victoires et une défaite en six matchs.

Enfin, Unai Emery revient dans le giron de la Premier League ce week-end en tant que patron d’Aston Villa. Cependant, il a une tâche difficile devant lui en tant qu’hôte de Villa, Manchester United. United est invaincu lors de ses cinq derniers matchs, remportant plus récemment une victoire contre West Ham.

Couverture BNC

Rappelez-vous, les horloges ont changé en Europe le week-end dernier. Pendant ce temps, les horloges changent ici aux États-Unis ce week-end. Par conséquent, les coups d’envoi du samedi sont retardés d’une heure par rapport à leurs heures de début habituelles.

Cependant, le contenu habituel est toujours là pour la couverture de la Premier League par NBC. Pourtant, il est un peu plus rare que d’habitude. Premier League Mornings le samedi commence à 10 heures du matin. Ensuite, la liste chargée des coups d’envoi est dans la fenêtre de 11 heures ce jour-là, alors qu’il y a quatre matchs simultanément.

BUT RUSH est disponible sur Peacock Premium lors des quatre coups d’envoi à 11 heures le samedi.

Dimanche, la seule couverture tampon est avant et après le match Tottenham-Liverpool à 11h30. Cela signifie qu’il n’y a pas de Premier League Mornings avant le match Chelsea-Arsenal, ni de Premier League en direct avant les trois coups d’envoi de 9h00.

De plus, le seul match de Premier League en 4K ce week-end est le Chelsea-Arsenal concours le dimanche matin. Assurez-vous que vous disposez des abonnements et du matériel appropriés pour regarder la ligue de football la plus compétitive en haute résolution.

Commentateurs EPL sur NBC: Matchday 15

Samedi 5 novembre

11 h – Manchester City contre Fulham. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Pien Meulensteen et Léon Osman.

11 h – Leeds United contre Bournemouth. Peacock Premium — Ian Crocker et Andy Walker.

11 h – Nottingham Forest contre Brentford. Peacock Premium — Jonathan Beck et Alan Hutton.

11 h – Wolverhampton Wanderers contre Brighton et Hove Albion. Peacock Premium — Tony Jones et David Edwards.

13h30 – Everton contre Leicester City. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

Dimanche 6 novembre

7 h – Chelsea contre Arsenal. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Conor McNamara et Andy Townsend.

9 h – West Ham contre Crystal Palace. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Andy Bishop et Tony Gale.

9 h – Aston Villa contre Manchester United. Peacock Premium — Seb Hutchinson et Lee Hendrie.

9 h – Southampton contre Newcastle. Peacock Premium – Chris Wise et Leon Osman.

11h30 – Tottenham contre Liverpool. Peacock Premium — Peter Drury et Lee Dixon.