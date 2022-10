Horaire des commentateurs EPL : 3 et 4 septembre

La poussière du jour de la date limite de transfert s’installe et il n’y a que peu de choses qui sont certaines. Arsenal est au sommet de la ligue avec un bilan parfait. Erling Haaland déchire la Premier League. Leicester City et Aston Villa traversent une période inquiétante.

Quelle que soit l’équipe que vous soutenez, il y a de l’excitation à chaque tournant de la Premier League, pour le meilleur ou pour le pire.

La sixième journée n’est pas différente.

Le plus passionné de ces jeux est le Merseyside Derby. Goodison Park est l’hôte d’une équipe de Liverpool qui a décroché un spectaculaire vainqueur du dernier coup contre Newcastle United en milieu de semaine. Aucune des deux équipes n’a pris un départ parfait. Everton est vers le bas du tableau et Liverpool est à cinq points de Manchester City et à sept d’Arsenal. C’est tôt, mais ce sont déjà des points importants.

Arsenal, pour sa part, connaît son test le plus difficile de la saison à ce jour. Il se rend au nord de Manchester pour affronter un Red Devils renaissant, qui a remporté une deuxième victoire consécutive 1-0 loin d’Old Trafford. Il s’agit d’une rivalité historique car les deux équipes cherchent à tirer parti de leur récente série de résultats. À juste titre, c’est la finale du week-end.

Entre ces deux matchs qui sont aux extrêmes du programme du week-end, le match Chelsea-West Ham est à surveiller. Les deux camps sont, de par leurs aspirations respectives, en difficulté. Chelsea et West Ham ont fait des éclaboussures à la date limite de transfert pour consolider les détails offensivement. Malgré de bonnes saisons en 2021/22, les deux sont actuellement en retard sur leurs rivaux au sommet.

Couverture NBC ce week-end

Premier League Morning, Premier League Live et Goal Zone sont les programmes tampons habituels entourant les 10 matchs de ce week-end. Rebecca Lowe est rejointe par Robbie Earle et Robbie Mustoe ce week-end.

Goal Rush s’occupe d’une fenêtre de coup d’envoi chargée à 10 heures samedi. À ce moment-là, six matchs sont programmés simultanément. Goal Rush, disponible uniquement via Peacock Premium, couvre tous les objectifs et faits saillants du terrain.

Gardez également un œil sur les jeux en 4K ce week-end. Vous avez besoin d’un certain satellite ou d’une option de streaming pour regarder des jeux en 4K. De plus, seuls certains téléviseurs, téléphones ou autres moyens de regarder le jeu peuvent avoir la résolution la plus élevée. Assurez-vous d’avoir le bon accès pour diffuser des matchs de Premier League en 4K.

Commentateurs EPL sur NBC: 3 et 4 septembre

Samedi 3 septembre

7 h 30 – Everton contre Liverpool. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Conor McNamara et Andy Townsend.

10 h – Brentford contre Leeds United. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Andy Bishop et Tony Gale.

10 h – Newcastle contre Crystal Palace. Peacock Premium — Steve Banyard et Iain Dowie.

10 h – Nottingham Forest contre Bournemouth. Peacock Premium — Tony Jones et Garry Birtles.

10 h – Tottenham Hotspur contre Fulham. Peacock Premium — Paul Gilmour et Efan Ekoku.

10 h – Wolverhampton Wanderers contre Southampton. Peacock Premium — Jacqui Oatley et Dave Edwards.

10 h – Chelsea contre West Ham United. Peacock Premium — Gary Taphouse et Andrew Hinchcliffe.

12h30 – Aston Villa contre Manchester City. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jim Proudfoot et Matt Holland.

Dimanche 4 septembre

9 h – Brighton et Hove Albion contre Leicester City. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Steve Wilson et David Prutton.

11h30 – Manchester United contre Arsenal. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. —Peter Drury et Lee Dixon.