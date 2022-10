Horaire des commentateurs EPL : 29 et 30 octobre

Y compris ce week-end, il ne reste plus que trois jours de match avant la pause d’un mois et demi pour la Coupe du monde en novembre et décembre. Malgré l’importance croissante de chaque match, c’est un week-end assez calme en Premier League. Cela étant dit, ce samedi représente la journée la plus chargée de la Premier League dans cette campagne. […]

Y compris ce week-end, il ne reste plus que trois jours de match avant la pause d’un mois et demi pour la Coupe du monde en novembre et décembre. Malgré l’importance croissante de chaque match, c’est un week-end assez calme en Premier League.

Cela étant dit, ce samedi représente la journée la plus chargée de la Premier League dans cette campagne. Il y a huit matchs au programme du samedi 29 octobre. Ces coups d’envoi vont de 7h30 le matin à 2h45 l’après-midi.

Ce coup d’envoi matinal est fascinant. Leicester City accueille Manchester City avec les deux clubs en bonne forme lors de leurs derniers matches. Après un début de campagne lamentable, les Foxes restent sur trois matches sans défaite, dont une paire de victoires sur rebond. Manchester City a remporté quatre victoires lors de ses cinq dernières entourant cette défaite de Liverpool à Anfield.

Liverpool est en action pour la finale de samedi alors que l’équipe de Jürgen Klopp accueille un Leeds sous le choc. Jesse Marsch et compagnie cherchent désespérément un résultat. Les rumeurs qui circulent sur Leeds limogeant le manager américain prennent de l’ampleur à chaque défaite.

Au sujet des managers, Graham Potter revient à Brighton samedi matin en tant que manager de Chelsea. Potter a dirigé les Seagulls de mai 2019 à septembre de cette année. Il fait fredonner Chelsea malgré un match nul tardif contre Manchester United lors de la dernière journée de match.

Couverture NBC le week-end

Comme indiqué, samedi est une journée très chargée en Premier League avec huit coups d’envoi en une journée. L’équipe de studio de NBC composée de Rebecca Lowe, Robbie Mustoe et Tim Howard sera occupée tout au long. Ils ont Premier League Mornings et Premier League Live autour de chacun des matchs du week-end.

BUT RUSH arrive pendant un temps d’embrayage avec cinq coups d’envoi prévus pour cette fenêtre de 10 heures le samedi. L’émission de Premier League suit un match en particulier, mais montre tous les moments et buts notables de tous les terrains au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Découvrez la Premier League en 4K si vous en avez la possibilité. Ce week-end, les matchs 4K sont Liverpool contre Leeds et le match de Manchester United contre West Ham. Assurez-vous d’avoir le bon matériel et les bons abonnements pour regarder la Premier League combative en haute résolution.

Commentateurs EPL sur NBC: Matchday 14

Samedi 29 octobre

7 h 30 – Leicester City contre Manchester City. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Pien Meulensteen et Matt Holland.

10 h – Brighton et Hove Albion contre Chelsea. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Andy Bishop et Matt Upson.

10 h – Newcastle contre Aston Villa. Peacock Premium — Ian Crocker et Courtney Sweetman-Kirk.

10 h – Bournemouth contre Tottenham. Peacock Premium — Gary Taphouse et Efan Ekoku.

10 h – Brentford contre Wolverhampton Wanderers. Peacock Premium — Rob Palmer et Lee Hendrie.

10 h – Crystal Palace contre Southampton. Peacock Premium — Paul Gilmour et David Phillips.

12h30 – Fulham contre Everton. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

14h45 – Liverpool contre Leeds United. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K.— Conor McNamara et Jim Beglin.

dimanche 30 octobre

10 h – Arsenal contre Nottingham Forest. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Joe Speight et Stephen Warnock.

12h30 – Manchester United contre West Ham. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K.—Peter Drury et Lee Dixon.