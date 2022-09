Horaire des commentateurs EPL : 1-3 octobre

Après la trêve internationale, et certaines équipes n’ayant pas joué depuis près d’un mois, la Premier League revient en grand.

Les matchs de derby et les affrontements interurbains mettent en évidence une liste complète de 10 matchs ce week-end. Voici les plus grands jeux.

Quelle meilleure façon de commencer le week-end que le North London Debry entre Arsenal et Tottenham. Les deux équipes ont commencé cette jeune campagne en bonne forme, et cela se résume à un match comprenant deux des trois meilleures équipes du tableau EPL. Après sept matchs, Arsenal n’a qu’un seul défaut, assez bon pour 18 points. Tottenham est à égalité avec Manchester City pour la deuxième place, à seulement un point des Gunners.

Au sujet de Manchester City, ils accueillent dimanche matin leurs rivaux interurbains, Manchester United. Alors que Manchester City semble fredonner comme tout le monde s’y attendait, la résurgence de Manchester United après les difficultés des premières saisons est admirable. Quatre victoires sur le rebond est la meilleure séquence actuelle de matchs en Premier League. Cependant, Manchester City sur la route est l’équipe la plus difficile de cette série de matchs, même si United a affronté Arsenal et Liverpool.

La défaite de Liverpool contre Manchester United est la seule défaite subie par les Reds. Cependant, l’équipe de Jürgen Klopp a également trois nuls, plaçant le club d’Anfield au huitième rang, à neuf points du leader de la ligue, Arsenal. Une victoire contre une équipe de Brighton occupant actuellement la quatrième place du classement ferait beaucoup de chemin ce week-end. Si Liverpool a des ambitions de titre, la montée est déjà raide à peine sept matchs.

Couverture BNC

La couverture de NBC est revenue à ses créneaux horaires habituels après la pause internationale et un week-end bancal lors de la septième journée, car six équipes n’ont pas joué. Rebecca Lowe est rejointe par Robbie Earle et Robbie Mustoe samedi et dimanche. Pour la couverture d’avant et d’après-match de Leicester City contre Nottingham Forest de lundi, Paul Burmeister remplace, Danny Higginbotham rejoignant Mustoe en tant qu’analystes.

Ruée vers l’objectif est disponible pendant la 10h00 fenêtre de lancement Samedi. Le spectacle de style whip-around suit un match, mais fournit des faits saillants en direct sur les buts, les fautes majeures ou les grands moments des autres matchs de ce créneau horaire.

Il existe également des matchs de Premier League disponibles en 4K. Ce week-end, il n’y en a qu’un, qui est le North London Derby le samedi matin. Assurez-vous de vérifier si vous disposez du matériel et des abonnements appropriés pour regarder la Premier League en 4K.

Commentateurs EPL sur NBC: 1er au 3 octobre

Tous les éléments suivants correspondent à l’heure de l’Est des États-Unis.

Samedi 1er octobre

7 h 30 – Arsenal contre Tottenham. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux.

10 h – Crystal Palace contre Chelsea. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Phil Blacker et Daniel Gabbidon.

10 h – Bournemouth contre Brentford. Peacock Premium — Gary Taphouse et Dave Edwards.

10 h – Fulham contre Newcastle. Peacock Premium — Rob Palmer et Tony Gale.

10 h – Liverpool contre Brighton et Hove Albion. Peacock Premium — Pien Meulensteen et Andy Walker.

10 h – Southampton contre Everton. Peacock Premium — Jonathan Beck et Garry Birtles.

12h30 – West Ham contre Wolverhampton Wanderers. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Daniel Mann et Matt Holland.

Dimanche 2 octobre

9 h – Manchester City contre Manchester United. Peacock Premium — Peter Drury et Graeme Le Saux.

11h30 – Leeds United contre Aston Villa. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Jim Proudfoot et Michael Bridges.

Lundi 3 octobre

15 h – Leicester City contre Nottingham Forest. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Martin Tyler et Jim Beglin.