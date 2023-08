Horaire de Hoffenheim TV pour les téléspectateurs américains

Ce programme télévisé de 1899 à Hoffenheim contient chaque match pour l’équipe allemande et où vous pouvez le trouver à la télévision et en streaming.

Hoffenheim a rapidement gravi la pyramide allemande au cours des dernières décennies, du huitième niveau au début des années 1990 jusqu’à la Bundesliga en 2008.

Où puis-je regarder le match de Hoffenheim de 1899 ?

1899 Hoffenheim à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 27 août 09 h 30 HE Mayence contre Eintracht Francfort ( Bundesliga allemande )

samedi 02 septembre 09 h 30 HE Werder Brême vs Mayence ( Bundesliga allemande )



Fondé: 1899

Stade: Rhein-Neckar-Arena

Directeur: Pellegrino Matarazzo

Meilleur résultat allemand de haut vol : 3e (2018)

Titres DFB-Pokal : 0

1899 Hoffenheim Programme TV et liens de streaming

ESPN + a tous les matchs de Bundesliga en direct, ainsi que la Coupe DFB-Pokal

Hoffenheim est relativement novice en matière de compétitions de l’UEFA. Vous pouvez suivre leurs exploits dans les compétitions interclubs de l’UEFA sur Paramount+ en anglais.

Univision, TUDN et UniMás, ainsi que le service de streaming ViX, diffusent ces matchs en espagnol.

Regardez 1899 Hoffenheim sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

1899 Hoffenheim Histoire

Le club de gymnastique Turnverein Hoffenheim a été fondé en 1899. Cette organisation a fusionné avec Fußballverein Hoffenheim (fondée en 1921) en 1945, créant le club tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Historiquement, le club était une équipe de division inférieure – très inférieure. Même aussi récemment que dans les années 1990, le club jouait en Allemagne huitième division.

La nouvelle propriété au tournant du millénaire a augmenté le niveau d’investissement dans l’équipe et a contribué à élever une équipe déjà en amélioration. En 2007, ils avaient atteint les rangs professionnels, en 2. Bundesliga. Ils ont terminé deuxièmes et, en une seule saison, ont été promus au premier rang, la Bundesliga, pour la première fois.

Depuis 2023, le club est resté en Bundesliga depuis, terminant jusqu’à la troisième place du premier rang allemand.

Ils ont joué en UEFA Champions League (2017/18, 2018/19) et en Europa League (2017/18, 2020/21) ces dernières années. Bien qu’il n’ait pas remporté de trophée majeur, le club jouant au plus haut niveau du jeu est une réalisation remarquable en soi.

Rhein-Neckar-Arena a ouvert ses portes en 2009 en tant que nouvelle maison du club, pouvant accueillir un peu plus de 30 000 spectateurs. Il a accueilli des matchs de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2011 et un match de hockey sur glace en plein air en 2017.

