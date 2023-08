Horaire de Clermont TV pour les téléspectateurs américains

Notre programme Clermont TV vous fera regarder chaque Les Lanciers correspondre avec facilité.

Au fil des ans, Clermont Foot a eu une histoire tumultueuse et n’a atteint que récemment le premier rang français, la Ligue 1.

Programme TV de Clermont et liens de streaming

Clermont à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

vendredi 25 août 15h00 HE Nantes vs AS Monaco ( Ligue 1 française ) être au sport , être au sport , beIN SPORTS en Español , beIN SPORTS en Español , Fanatiz, Fanatiz, Fubo, Fubo, Sling World Sports, Sling World Sports, Fronde Latino Fronde Latino



Fondé: 1911 (club moderne, 1984)

Stade: Stade Gabriel Montpied

Directeur: Pascal Gastien

Titres de Ligue 1 : 0

Coupe de France : Quarts de finale (1997, 2005)

Chaque match de Ligue 1 est retransmis en direct sur les plateformes de beIN SPORTS aux USA.

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español diffusent environ la moitié des matchs chaque semaine, et beIN CONNECT diffuse le reste. Les réseaux beIN peuvent être trouvés sur Fubo, Fanatiz et Sling.

La Coupe de France est diffusée sur les réseaux FOX Sports.

Clermont ne s’est jamais qualifié pour les compétitions de l’UEFA, mais s’il le fait, vous pouvez retrouver la Ligue des Champions et la Ligue Europa sur Paramount+. Univision, TUDN et/ou UniMás ont une couverture en espagnol, avec streaming sur ViX.

Regardez Clermont sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Clermont

Le Clermont Foot 63 est né, sous sa forme actuelle, d’une fusion en 1984 entre le Stade-Clermontois et l’AS Montferrand.

Le Stade-Clermontois date de 1911.

Quelle que soit la date que vous utilisez pour retracer l’histoire du club, ce n’est pas une date remplie de gloire. Peut-être que le plus grand moment fort de tous est survenu lors de la Coupe de France 1996/97, où Clermont s’est qualifié pour les quarts de finale.

Un retour fracassant en huitièmes de finale est une célèbre surprise du football français. Clermont, alors une équipe de quatrième niveau, s’est remis d’un déficit de 4-0 contre le PSG pour finalement gagner aux tirs au but.

Le club est entré dans l’histoire en 2014 lorsqu’il est devenu le premier club professionnel masculin en France à nommer une femme manager – Helena Costa.

Il faudra attendre 2021 pour que Clermont accède enfin au sommet de la pyramide française. Ils ont terminé deuxièmes de Ligue 2 en 2020-21, gagnant une place en Ligue 1 pour la première fois.

Le Stade Gabriel Montpied a ouvert ses portes en 1995 et compte un peu moins de 12 000 fans.

Actualités et reportages sur Clermont

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier sur la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo: Imago