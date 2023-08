Horaire de Burnley TV pour les téléspectateurs américains

Les supporters des Clarets peuvent utiliser notre programme Burnley TV pour s’assurer de ne manquer aucun match.

L’un des premiers clubs professionnels d’Angleterre, Burnley a été membre fondateur de la Football League en 1888.

Horaire de Burnley TV et liens de streaming

Burnley à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 27 août 09h00 HE Burnley contre Aston Villa ( Premier League anglaise )



Fondé: 1882

Stade: Lande de gazon

Directeur: Vincent Kompany

Titres anglais de haut vol : 2 (1921, 1960)

Titres de la FA Cup : 1 (1914)

Où trouver Burnley à la télévision

Le réseau américain diffuse la plupart des matchs télévisés de la Premier League en anglais, avec certains matchs sur NBC. Les jeux qui ne sont pas sur l’un ou l’autre des réseaux de télévision sont diffusés en direct via Peacock Premium, le service de streaming payant de NBC. Universo et Telemundo diffusent les émissions de télévision en espagnol.

La FA Cup et la League Cup sont sur ESPN +. Si Burnley se faufile dans une compétition de clubs européens de l’UEFA, ces matchs sont disponibles sur Paramount + avec une couverture espagnole sur Univision/TUDN/UniMás/ViX.

Regardez Burnley sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Burnley

Le Burnley FC a été fondé en mai 1882 par des joueurs de rugby du club Burnley Rovers. Ils ont abandonné le surnom de « Rovers » peu de temps après avoir commencé.

Burnley est devenu professionnel en 1883 et a d’abord refusé de rejoindre la Football Association et la FA Cup, car ils interdisaient les professionnels. Cependant, lorsque la FA a cédé et a autorisé le paiement des joueurs en 1885, Burnley a joué pour la première fois dans la FA Cup.

Le prince Albert Victor, petit-fils de la reine Victoria, a été le premier membre de la famille royale à visiter un terrain de football professionnel lorsqu’il a participé à un match amical à Turf Moor en 1886.

Lorsque la Ligue de football a débuté en 1888, Burnley était l’un des douze clubs fondateurs. Malheureusement, ils sont relégués en 1897, mais reviennent en remportant leur division l’année suivante.

1910 a vu les débuts de Burnley en bordeaux et bleu. Ils obtiendraient leur premier trophée majeur en 1914, battant Liverpool en finale de la FA Cup. Sept ans plus tard, en 1921, ils remportent le premier de deux titres de première division. La suivante (et à ce jour la dernière) n’arrivera que près de 40 ans plus tard, en 1960.

Des temps difficiles s’annoncent, car le club a chuté jusqu’au quatrième niveau en 1985. Ils évitent de justesse de tomber complètement de la Ligue de football en 1987, échappant à la relégation le dernier jour de la saison. En 1992, ils sont devenus le deuxième club à avoir remporté les quatre niveaux professionnels du football anglais (Wolves est l’autre).

Burnley est finalement revenu au premier rang en obtenant une promotion en Premier League pour la première fois en 2009. Mais ce fut de courte durée, car ils ont chuté après une seule saison. Depuis, ils ont fait des allers-retours à quelques reprises et ont profité d’un bref voyage en Ligue Europa en 2018.

Nouvelles et histoires de Burnley

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier sur la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).