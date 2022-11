Horaire complet et détails de la diffusion en direct

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 est prête à emmener des milliards de fans dans des montagnes russes qui dureront près d’un mois. Les hôtes du Qatar et de l’Équateur s’affronteront lors du premier match de cet événement prestigieux le 20 novembre. La Coupe du Monde de la FIFA, célébration joyeuse du beau jeu, est l’un des plus grands spectacles sportifs de la planète. L’édition 2022 de l’événement se distingue car elle se déroule à l’écart du créneau estival traditionnel pour échapper à la chaleur torride du Qatar. La condition physique et la fatigue des joueurs joueront un rôle énorme dans les conditions difficiles du Qatar. De plus, la Coupe du monde de cette année est la dernière opportunité pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de se délecter de la gloire de la Coupe du monde. Messi, 35 ans, et Ronaldo, 37 ans, devraient faire leur dernière révérence sur la plus grande scène de tous au Qatar.

Les supporters argentins et portugais auront un chant du cygne doré en tête.

Pour les romantiques, la Coupe du monde de football est l’occasion de renouer avec l’euphorie de leurs équipes favorites des éditions précédentes, comme l’Argentine de Diego Maradona et le Brésil de Pelé. Il y a pas mal de prétendants sérieux pour soulever le trophée cette fois. L’Argentine, la France et le Brésil de Neymar sont les favoris pour aller jusqu’au bout.

Très peu de tournois attirent l’attention de milliards de personnes et suscitent la passion comme l’événement phare du football.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Coupe du Monde de la FIFA 2022 :

Horaire complet

20 novembre : Qatar vs Equateur – 21h30 IST

21 novembre : Angleterre vs Iran – 18h30 IST, Sénégal vs Pays-Bas – 21h30 IST

22 novembre : États-Unis contre Pays de Galles – 00h30 IST, Argentine contre Arabie saoudite – 15h30 IST, Danemark contre Tunisie – 18h30 IST, Mexique contre Pologne – 21h30 IST

23 novembre : France vs Australie – 00h30 IST, Maroc vs Croatie – 15h30 IST, Allemagne vs Japon – 18h30 IST, Espagne vs Costa Rica – 21h30 IST

24 novembre : Belgique contre Canada – 00h30 IST, Suisse contre Cameroun – 15h30 IST, Uruguay contre Corée du Sud – 18h30 IST, Portugal contre Ghana – 21h30 IST

25 novembre : Brésil vs Serbie – 00h30 IST, Pays de Galles vs Iran – 15h30 IST, Qatar vs Sénégal – 18h30 IST, Pays-Bas vs Equateur – 21h30 IST

26 novembre : Angleterre vs États-Unis – 00h30 IST, Tunisie vs Australie – 15h30 IST

Pologne vs Arabie saoudite – 18h30 IST, France vs Danemark – 21h30 IST

27 novembre : Argentine vs Mexique – 12h30 IST, Japon vs Costa Rica – 15h30 IST, Belgique vs Maroc – 18h30 IST, Croatie vs Canada – 21h30 IST

28 novembre : Espagne vs Allemagne – 12h30 IST, Cameroun vs Serbie – 15h30 IST, Corée du Sud vs Ghana – 18h30 IST, Brésil vs Suisse – 21h30 IST

29 novembre : Portugal vs Uruguay – 00h30 IST, Equateur vs Sénégal – 20h30 IST, Pays-Bas vs Qatar – 20h30 IST

30 novembre : Iran contre États-Unis – 00h30 IST, Pays de Galles contre Angleterre – 00h30 IST, Tunisie contre France – 20h30 IST, Australie contre Danemark – 20h30 IST

1er décembre : Pologne contre Argentine – 00h30 IST, Arabie saoudite contre Mexique – 00h30 IST, Canada contre Maroc – 20h30 IST, Croatie contre Belgique – 20h30 IST

2 décembre : Costa Rica contre Allemagne – 00h30 IST, Japon contre Espagne – 00h30 IST, Ghana contre Uruguay – 20h30 IST, Corée du Sud contre Portugal – 20h30 IST

3 décembre : Cameroun vs Brésil – 00h30 IST, Serbie vs Suisse – 00h30 IST

Calendrier complet des KO de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 (IST)

3 décembre : 1A contre 2B – 20h30 IST

4 décembre : 1C contre 2D – 00h30 IST, 1D contre 2C – 20h30 IST

5 décembre : 1B contre 2A – 00h30 IST, 1E contre 2F – 20h30 IST

6 décembre : 1G contre 2H – 00h30 IST, 1F contre 2E – 20h30 IST

7 décembre : 1H contre 2G – 00h30 IST

9 décembre : Quart de finale 1 – 20h30 IST

10 décembre : Quart de finale 2 – 00h30 IST, Quart de finale 3 – 20h30 IST

11 décembre : Quart de finale 4 – 00h30 IST

14 décembre : Demi-finale 1 – 00h30 IST

15 décembre : Demi-finale 2 – 00h30 IST

18 décembre : finale bronze – 00h30 IST

19 décembre : Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 – 00h30 IST

Télédiffusion en direct

Les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 seront retransmis en direct sur les chaînes Sports18 et Sports18 HD en Inde.

Diffusion EN DIRECT

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusée en direct sur l’application et le site Web Jio Cinema gratuitement.

