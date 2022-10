Horaire complet du très convoité concours Kabbadi

Les fans de Kabbadi seront ravis avec le retour de la Pro Kabaddi League le 7 octobre. B La ligue débutera par une ouverture spectaculaire avec des triples têtes lors des trois premiers jours de la saison. Bengaluru, Pune et Hyderabad accueilleront la neuvième saison de la compétition d’élite Kabbadi en Inde.

Le match aller de la saison se déroulera au stade couvert Sree Kanteerva à Bengaluru, suivi du match retour au complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati à Balewadi, Pune, avant le transfert de l’action à Hyderabad pour le match final.

Les champions en titre Dabang Delhi débuteront la saison contre les vainqueurs de la saison 2 U Mumba, tandis que le deuxième match de la première journée sera un derby du sud entre Bengaluru Bulls et Telugu Titans, suivi d’un match entre Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas.

Voici le calendrier complet de la Pro Kabbadi League 2022 :

7 octobre

Dabang Delhi vs U Mumba

19h30 IST

7 octobre

Bangalore Bulls contre Telugu Titans

20h30 IST

7 octobre

Jaipur Pink Panthers contre UP Yoddhas

21h30 IST

8 octobre

Patna Pirates contre Puneri Paltan

19h30 IST

8 octobre

Géants du Gujarat contre Thalaivas tamouls

20h30 IST

8 octobre

Bengal Warriors contre Haryana Steelers

21h30 IST

9 octobre

Panthères roses de Jaipur contre les pirates de Patna

19h30 IST

9 octobre

Titans Telugu contre Guerriers du Bengale

20h30 IST

9 octobre

Puneri Paltan contre Bengaluru Bulls

21h30 IST

10 octobre

U Mumba contre UP Yoddhas

19h30 IST

10 octobre

Dabang Delhi contre les géants du Gujarat

20h30 IST

11 octobre

Haryana Steelers contre Tamil Thalaivas

19h30 IST

11 octobre

Patna Pirates contre Telugu Titans

20h30 IST

12 octobre

Bengaluru Bulls contre Bengal Warriors

19h30 IST

12 octobre

UP Yoddhas contre Dabang Delhi

20h30 IST

14 octobre

Tamil Thalaivas contre U Mumba

19h30 IST

14 octobre

Haryana Steelers vs Jaipur Pink Panthers

20h30 IST

14 octobre

Géants du Gujarat contre Puneri Paltan

21h30 IST

15 octobre

Panthères roses de Jaipur contre les géants du Gujarat

19h30 IST

15 octobre

Telugu Titans contre Dabang Delhi

20h30 IST

15 octobre

Guerriers du Bengale contre les pirates de Patna

21h30 IST

16 octobre

Puneri Paltan vs U Mumba

19h30 IST

16 octobre

UP Yoddhas contre Bengaluru Bulls

20h30 IST

17 octobre

Thalaivas tamouls contre les pirates de Patna

19h30 IST

17 octobre

Dabang Delhi contre Haryana Steelers

20h30 IST

18 octobre

Guerriers du Bengale contre les Panthères roses de Jaipur

19h30 IST

18 octobre

Telugu Titans contre Puneri Paltan

20h30 IST

19 octobre

Géants du Gujarat contre UP Yoddhas

19h30 IST

19 octobre

Bangalore Bulls contre Tamil Thalaivas

20h30 IST

21 octobre

U Mumba contre Haryana Steelers

19h30 IST

21 octobre

Puneri Paltan contre Bengal Warriors

20h30 IST

21 octobre

Patna Pirates contre Dabang Delhi

21h30 IST

22 octobre

U Mumba contre Bengaluru Bulls

19h30 IST

22 octobre

Jaipur Pink Panthers contre Telugu Titans

20h30 IST

22 octobre

Haryana Steelers vs Géants du Gujarat

21h30 IST

23 octobre

Bangalore Bulls contre Patna Pirates

19h30 IST

23 octobre

UP Yoddhas contre Tamil Thalaivas

20h30 IST

25 octobre

Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers

19h30 IST

25 octobre

Telugu Titans contre Haryana Steelers

20h30 IST

26 octobre

Gujarat Giants contre U Mumba

19h30 IST

26 octobre

Dabang Delhi vs Guerriers du Bengale

20h30 IST

28 octobre

Thalaivas tamouls contre les panthères roses de Jaipur

19h30 IST

28 octobre

Haryana Steelers contre Puneri Paltan

20h30 IST

28 octobre

Patna Pirates contre UP Yoddhas

21h30 IST

29 octobre

Bangalore Bulls contre Dabang Delhi

19h30 IST

29 octobre

Titans Telugu contre Géants du Gujarat

20h30 IST

29 octobre

Guerriers du Bengale contre U Mumba

21h30 IST

30 octobre

Jaipur Pink Panthers contre Bangalore Bulls

19h30 IST

30 octobre

Tamil Thalaivas contre Dabang Delhi

20h30 IST

31 octobre

Géants du Gujarat contre Patna Pirates

19h30 IST

31 octobre

UP Yoddhas contre Telugu Titans

20h30 IST

1er novembre

Puneri Paltan vs Dabang Delhi

19h30 IST

1er novembre

Haryana Steelers contre Bengaluru Bulls

20h30 IST

2 novembre

U Mumba contre Telugu Titans

19h30 IST

2 novembre

Guerriers du Bengale contre Thalaivas tamouls

20h30 IST

4 novembre

Patna Pirates contre U Mumba

19h30 IST

4 novembre

Dabang Delhi vs Jaipur Pink Panthers

20h30 IST

4 novembre

UP Yoddhas contre Puneri Paltan

21h30 IST

5 novembre

Géants du Gujarat contre Guerriers du Bengale

19h30 IST

5 novembre

Tamil Thalaivas contre Telugu Titans

20h30 IST

5 novembre

Haryana Steelers contre UP Yoddhas

21h30 IST

6 novembre

Bengaluru Bulls contre Gujarat Giants

19h30 IST

6 novembre

Puneri Paltan contre Tamil Thalaivas

20h30 IST

7 novembre

U Mumba vs Jaipur Pink Panthers

19h30 IST

7 novembre

Patna Pirates contre Haryana Steelers

20h30 IST

8 novembre

Guerriers du Bengale contre UP Yoddhas

19h30 IST

