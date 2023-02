Horaire, comment regarder USWNT et plus

L’un des derniers tests avant que l’équipe nationale féminine des États-Unis ne se rende à la Coupe du monde féminine cet été est la SheBelieves Cup, qui débute le 16 février.

Pourtant, il s’agit d’un ensemble de matches amicaux glorifiés, mais il est devenu l’un des tournois annuels les plus prestigieux du football féminin. C’est particulièrement le cas cette année : avec des adversaires de haut rang comme le Canada, le Japon et le Brésil, la SheBelieves Cup pourrait offrir notre meilleur indice sur la façon dont les Américaines se comporteront en Australie et en Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde.

Alors, quel est exactement ce tournoi, d’où vient son nom inhabituel et comment pouvez-vous regarder les matchs de la SheBelieves Cup 2023 ? Nous avons des réponses.

Qu’est-ce que la SheBelieves Cup, quel est son format et à quoi sert-elle ?

La SheBelieves Cup est un tournoi annuel à quatre équipes organisé par la Fédération américaine de football pour l’USWNT lors de chaque fenêtre internationale de février.

Le format est intentionnellement conçu pour imiter une phase de groupes d’une Coupe du monde, où les équipes jouent trois matchs dans trois villes différentes, le tout en l’espace d’environ une semaine. Celui qui a le plus de points à la fin – trois points pour les victoires, un point pour les matchs nuls – est couronné champion de la SheBelieves Cup, de la même manière qu’une équipe gagnerait son groupe à la Coupe du monde.

Le tournoi a également l’avantage supplémentaire d’un sentiment similaire à la phase à élimination directe d’une Coupe du monde, où les équipes doivent voler vers une nouvelle ville et affronter un nouvel adversaire en seulement quelques jours. Comme l’a dit l’attaquant Alex Morgan aux journalistes depuis le camp mercredi, c’est la dernière chance pour l’USWNT de se préparer à l’agitation de la Coupe du monde, qui débutera le 20 juillet.

“C’est un tournoi incroyablement important”, a déclaré Morgan, “parce que c’est la dernière fois que nous aurons la chance de jouer trois matchs en peu de temps qui reproduisent soit une phase de groupes, soit une phase à élimination directe, où vous avez matchs consécutifs et vous devez gérer les déplacements et la fatigue.”

Quand a lieu la SheBelieves Cup 2023, où est-elle organisée et comment la regarder ?

Sophia Smith célèbre son but avec Rose Lavelle, Trinity Rodman, Lindsey Horan et Megan Rapinoe au stade de Wembley le 7 octobre 2022 à Londres, en Angleterre. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

16 février 2023 à 19 h HE : États-Unis contre Canada

L’USWNT, classé n ° 1 mondial, donne le coup d’envoi du tournoi à Orlando, en Floride, au stade Exploria le 16 février contre le Canada, classé n ° 6. Le match sera disponible en streaming sur HBO Max en anglais, Universo et Peacock en espagnol. Avant cela, le Japon affrontera le Brésil dans un programme double au stade à 16 h HE, qui sera diffusé sur HBO Max et Peacock.

19 février 2023 à 15 h 30 HE : États-Unis contre Japon

Les équipes se rendront à Nashville, dans le Tennessee, où l’USWNT affrontera le Japon, classé 11e au Geodis Park. Le match sera diffusé sur TNT et HBO Max en anglais, Universo et Peacock en espagnol. Le Brésil affrontera le Canada à 18 h 30 HE au même endroit, en direct sur HBO Max et Peacock.

22 février 2023 à 19 h HE : États-Unis contre Brésil

Le tournoi se termine pour l’USWNT contre le Brésil, classé n ° 9, à Frisco, au Texas, au Toyota Stadium. Il sera diffusé sur TNT et HBO Max en anglais, Universo et Peacock en espagnol. Avant cela, le Canada et le Japon s’affrontent à 16 h HE à Frisco, également sur HBO Max et Peacock.

Qui est sur la liste de l’USWNT pour la SheBelieves Cup 2023 ?

Gardiens de but (club ; casquettes) : Adrianna Franch (Kansas City Current ; 10), Casey Murphy (North Carolina Courage ; 12), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars ; 87)

Défenseurs (club ; sélections/buts) : Alana Cook (OL Reign; 21/0), Emily Fox (North Carolina Courage; 24/0), Crystal Dunn (Portland Thorns FC; 128/24), Naomi Girma (San Diego Wave FC; 12/0), Sofia Huerta (OL Reign; 27/0), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC; 212/0), Emily Sonnett (OL Reign; 70/1)

Milieux de terrain (club ; sélections/buts) : Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA ; 123/26), Taylor Kornieck (San Diego Wave FC ; 9/2), Rose Lavelle (OL Reign ; 86/24), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC ; 47/7) , Ashley Sanchez (Washington Spirit; 19/3), Andi Sullivan (Washington Spirit; 39/3)

Attaquants (club ; sélections/buts) : Ashley Hatch (Washington Spirit ; 15/5), Alex Morgan (San Diego Wave FC ; 201/120), Midge Purce (NJ/NY Gotham FC ; 22/4), Megan Rapinoe (OL Reign ; 197/63), Trinity Rodman (Washington Spirit ; 12/2), Mallory Swanson (Chicago Red Stars ; 84/28), Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC ; 49/15)

Quand et pourquoi US Soccer a-t-il commencé à organiser la SheBelieves Cup ?

Alors que la Coupe du monde et les Jeux olympiques sont les premières compétitions seniors de football féminin, le calendrier de l’USWNT comprend toujours des tournois sur invitation plus petits. L’un de ces tournois annuels est la Coupe de l’Algarve, qui est organisée au Portugal depuis 1994. L’USWNT a participé à ce tournoi la plupart des années, passant chaque fin février et début mars de 1998 à 2015 en Algarve, au Portugal.

Mais en 2016, US Soccer a décidé qu’une meilleure utilisation de cette fenêtre de février/mars serait de lancer son propre tournoi. Il y a des avantages évidents : la fédération aurait plus de contrôle sur le niveau de compétition, elle bénéficierait financièrement de la vente de billets et elle pourrait vendre les droits télévisuels du tournoi car l’intérêt pour l’équipe nationale féminine des États-Unis atteint des niveaux historiques.

L’idée a clairement semblé bien fonctionner, inspirant des tournois similaires organisés par d’autres fédérations. La France a lancé en 2020 son propre tournoi à quatre équipes pour la fenêtre internationale de février/mars appelé le Tournois de France (“le Tournoi de France”) et l’Angleterre a fait de même en 2022 avec la Coupe Arnold Clark. (US Soccer a même lancé un deuxième tournoi sur invitation à quatre équipes en 2017 appelé le Tournoi des Nations, qui a été joué en juillet des années non-Coupe du monde ou non olympiques, mais en 2021, la fédération a annoncé qu’elle l’annulerait en raison du raccourcissement de la FIFA cette fenêtre internationale.)

Que signifie “SheBelieves” et pourquoi le tournoi s’appelle-t-il ainsi ?

C’est un nom un peu inhabituel pour un tournoi de football, et le nom a précédé le tournoi SheBelieves Cup lui-même.

En 2015, avant la campagne de Coupe du monde de l’USWNT cette année-là, US Soccer a lancé une initiative pour autonomiser les filles et les jeunes femmes avec le hashtag #SheBelieves. Il s’agissait en partie d’une campagne de marketing pour susciter l’enthousiasme avant le tournoi, que l’USWNT a remporté plus tard, et d’un message d’intérêt public en partie inspirant.

Une lettre publiée sur le site Web d’US Soccer en mai 2015 et signée par l’USWNT disait notamment : « Vous nous soutenez et nous montrez la voie. Il est maintenant temps de renverser la vapeur et de vous faire savoir que nous vous soutenons. vous faire croire que vous pouvez être le meilleur.” La lettre se terminait en demandant aux fans de partager leurs rêves avec le hashtag #SheBelieves, sur les réseaux sociaux.

La campagne a fonctionné et le hashtag est devenu synonyme de l’USWNT sur les réseaux sociaux pendant un certain temps (de nos jours, les fans s’en tiennent simplement à #USWNT). Lorsque US Soccer a annoncé le lancement de la SheBelieves Cup en 2016, ils ont déclaré qu’il s’agissait de poursuivre la mission de l’initiative #SheBelieves. Comme le disait un communiqué de presse à l’époque : “La SheBelieves Cup est un événement vitrine pour la campagne, qui continuera à diffuser son message positif auprès des jeunes femmes et des filles.”