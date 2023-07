Hoppings Stakes: Nashwa battu alors qu’Al Husn bondit tard à Newcastle pour Jim Crowley et Roger Varian | Nouvelles de la course

Al Husn a bondi tard alors qu’elle épuisait la double gagnante du Groupe 1 Nashwa pour causer une petite surprise dans les JenningsBet In Shiremoor Hoppings Fillies’ Stakes à Newcastle.

Nashwa a remporté le Prix de Diane et les Nassau Stakes au cours d’une brillante saison de trois ans, alors qu’elle a également bien couru aux Oaks, au Prix de l’Opéra et à la Breeders’ Cup.

Elle a été expulsée de la favorite du 8/11 pour retrouver le chemin de la victoire sous Hollie Doyle, qui a tenté de dicter les choses depuis le front.

Nashwa de John et Thady Gosden a couru vivement tout au long, mais lorsque Doyle a demandé à la pouliche Frankel de mettre la course au lit, elle a immédiatement pris quelques longueurs hors du terrain.

Cependant, elle n’a pas rendu la vie facile à Doyle et a commencé à s’accrocher à sa gauche, et pendant tout ce temps, Jim Crowley arrivait avec une solide course sur Al Husn, formé par Roger Varian.

Al Husn (3/1) elle-même était une gagnante de Listed la dernière fois et n’avait perdu qu’une seule de ses cinq courses précédentes, elle est donc clairement en hausse et elle a poursuivi sa progression.

Au plus profond du dernier furlong alors que Nashwa commençait à se fatiguer, Al Husn passait à la vitesse supérieure et gagnait d’une demi-longueur.

Crowley a déclaré à Sky Sports Racing: « Elle est clairement en plein essor, elle avait l’air si bien en elle-même ce soir.

« Nous avons réussi à obtenir une très belle position et c’était un peu pressé quand nous sommes rentrés chez nous, mais elle a bien repris et a bien frappé la ligne.

« Elle s’améliore tout le temps et à partir de cette course, nous pouvons craquer et viser un peu plus haut. C’est un petit terrier. »

Lorsqu’on lui a demandé si le vainqueur avait gagné une chance lors des Group One Nassau Stakes du mois prochain à Goodwood, Crowley a répondu: « Je pense que oui. Vous n’avez rien à perdre dans une course comme celle-là et tout à gagner. »

Pendant ce temps, il est de retour à la planche à dessin pour les connexions de Nashwa.

Teddy Grimthorpe, directeur de course du propriétaire Imad Alsagar, a déclaré à Sky Sports Racing: « Nous nous attendions à une très bonne course de sa part. Elle avait évidemment besoin de la course en France mais a été directe dans son travail à domicile depuis, ce qui nous a donné toute confiance.

« Elle semblait bien voyager et Hollie était très heureuse jusqu’au tout dernier moment.

« Nous avons un peu de réflexion à faire et je parlerai à John [Gosden, trainer] et Imad pour voir quel pourrait être le meilleur plan.

« Idéalement, nous penserions toujours au Nassau, mais nous devrons y réfléchir. »