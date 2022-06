Hoppings Fillies’ Stakes: Poptronic de Karl Burke trop fort pour Rogue Millennium à Newcastle | Nouvelles de la course

Poptronic de Karl Burke (8/1) a bien repris dans le dernier sillon pour vaincre Rogue Millennium et remporter le groupe trois Hoppings Fillies ‘Stakes à Newcastle.

Ce sont deux pouliches de trois ans qui se disputeraient l’arrivée sur le sable de Gosforth Park, la première restant la meilleure de toutes sous Sam James pour la victoire par un peu moins d’une longueur à la ligne.

Auria d’Andrew Balding en a fait un bon test sous Paul Hanagan, mais a commencé à s’estomper avec trois stades à parcourir alors que Rogue Millennium et Jack Mitchell ont frappé le front.

Image:

Poptronic et Sam James sont à la maison pour décrocher les Hoppings Fillies ‘Stakes à Newcastle





Ce dernier duo voyageait peut-être un peu mieux que l’éventuelle gagnante à la pole de deux stades, mais n’a pas pu retenir sa rivale qui a maintenant remporté trois de ses quatre départs.

L’enfant de cinq ans de William Knight Plage de perles a sans doute réalisé un record en carrière pour rester bien troisième sur la ligne sous Ben Curtis.

Le pilote vainqueur ravi Sam James a remercié l’entraîneur Karl Burke de lui avoir fait confiance, en disant: “La dernière fois que je l’ai travaillée à la maison sur six stades, elle m’a montré beaucoup de vitesse et j’étais très content d’elle.

“J’apprécie vraiment Karl de m’avoir donné ces opportunités. Cela signifie beaucoup.

“Il s’agit de monter sur ce genre de chevaux. Il y a beaucoup de gars dans la salle de pesée qui peuvent monter et peuvent facilement monter dans ces courses.

“Ils ne sont pas différents de monter dans d’autres courses, ce sont juste de meilleurs chevaux.”

Croisières City Walk vers la gloire de Gosforth Park

Un Gosforth Park Cup Handicap compétitif a été détruit par Balade en ville (3/1f) qui a rebondi à son meilleur avec une victoire facile pour le coureur vainqueur du Derby Richard Kingscote et Saeed bin Suroor.

Chevalier de cuivre les a emmenés tôt mais avait l’air en difficulté avec deux stades à courir en tant que sprinter vétéran Dakota Gold a frappé l’avant pour Connor Beasley.

Mais à peine avait-il touché l’avant, le Godolphin de cinq ans a pris l’œil en voyageant en douceur sous Kingscote, qui a poussé le vainqueur de l’autre côté pour s’éloigner et gagner par un peu moins de deux longueurs à la ligne.

Dakota Gold (Michael Dods) s’est accroché pour la deuxième place, avec Makana une autre tête en arrière en troisième pour Paul Hanagan et l’équipe de Julie Camacho.

Parler à Sky Sports Racing après la course, Kingscote a déclaré: “On m’a demandé d’être un peu plus près mais j’ai été un peu pressé par la porte donc je ne l’ai pas précipité et il a pris un bon rythme et était gentil et détendu au cours des cinq [furlongs].

“Il était détendu toute la journée aujourd’hui – ils ont dit qu’il pouvait parfois s’énerver un peu, mais cela lui a vraiment bien réussi aujourd’hui.

“Revenir à cinq lui a fait du bien. Il a réussi à en tirer quelques-uns et quand il est venu entre eux, il a bien repris.”