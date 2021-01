De nombreux hôpitaux de la région du Tigray, en Éthiopie, touchée par le conflit, ont été frappés par l’artillerie au cours des deux mois de combats, selon la première évaluation humanitaire de la dévastation alors que l’aide commence à arriver avec des fournitures désespérément nécessaires.

L’ampleur des dégâts est en grande partie inconnue, tandis que les forces éthiopiennes poursuivent et se heurtent à celles des dirigeants régionaux du Tigray, désormais fugitifs, avec la participation de troupes de l’Érythrée voisine.

Les liaisons de transport et de communication ont été coupées. Plus de 50 000 personnes ont fui au Soudan, certains racontant à l’Associated Press des enlèvements massifs, des tortures et des meurtres à caractère ethnique.

Les Nations Unies (ONU) et les groupes de défense des droits ont depuis longtemps souligné que les attaques intentionnelles contre les hôpitaux sont des crimes de guerre. L’évaluation ne dit pas qui a tiré dans les hôpitaux; l’agence humanitaire des Nations Unies a déclaré qu’elle n’avait pas de confirmation de ces détails.

Les dirigeants du Tigray ont dominé le gouvernement éthiopien pendant près de trois décennies avant l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed et de les mettre sur la touche au milieu de réformes radicales qui lui ont valu le prix Nobel de la paix 2019. Abiy a rejeté «l’ingérence» internationale dans le conflit, qui se poursuit en dehors de la capitale du Tigré, Mekele, et dans d’autres régions.

L’évaluation humanitaire complète, vue par l’AP, a été préparée par une mission conjointe du gouvernement éthiopien, des agences des Nations Unies et des groupes d’aide qui s’est rendu à Mekele et dans les communautés du sud du Tigray à la fin de décembre après des semaines de plaidoyer par l’ONU et d’autres pour y avoir accès.

La nourriture, les fournitures médicales et autres produits de base ont atteint un niveau alarmant dans la région. L’évaluation cite les autorités régionales qui ont déclaré que plus de 4,5 millions de personnes – plus des deux tiers de la population – ont besoin d’une aide humanitaire.

«Le peu de stock alimentaire que les communautés affectées avaient soit a été pillé, brûlé ou endommagé», indique l’évaluation, ajoutant qu’une épidémie de criquets a aggravé la situation. «Les conditions de vie des personnes récemment déplacées et des communautés d’accueil restent très critiques».

Il ajoute: « En raison du conflit, de nombreuses maisons, magasins et magasins privés ont été incendiés ou endommagés ». Des écoles, des centres de santé, des magasins et d’autres bâtiments ont été pillés.

Une image encore plus sombre attendue d’une évaluation basée sur une visite dans l’ouest du Tigré, où certains des combats ont éclaté pour la première fois début novembre.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré samedi qu’il s’était entretenu avec le vice-Premier ministre éthiopien, Demeke Mekonnen, « et avait fait part de l’alarme de l’UE sur la situation au Tigray. Un accès humanitaire total et sans restriction doit être accordé. Ce n’est pas le cas. une demande de l’UE – c’est le droit international « .