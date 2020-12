Les hôpitaux Nightingale sont toujours vides malgré la hausse des cas de coronavirus et les craintes d’une nouvelle souche mutante hautement infectieuse.

Le centre ExCeL de l’Est de Londres – le premier site ouvert par le NHS England au milieu de la crise, est vu pratiquement désert sur les photos prises aujourd’hui. Le site serait la plus grande unité de soins intensifs d’Europe s’il était pleinement opérationnel, capable de fournir jusqu’à 500 lits de soins intensifs, selon des rapports.

Le lieu n’est que l’un des hôpitaux de rossignols d’Angleterre en attente d’être pleinement utilisé, avec un site à Manchester, ouvert pour les soins « non-Covid », et des sites à Exeter et Harrogate ouverts pour des « diagnostics spécialisés ».

Il a été suggéré que les hôpitaux sont en grande partie déserts, malgré la décision dramatique de Boris Johnson de plonger un tiers de ceux d’Angleterre sous des mesures strictes de niveau 4 à partir de dimanche.

Dans la première vague de la pandémie, sept hôpitaux Nightingale ont été construits pour un coût de 220 millions de livres sterling, mais le NHS a été en grande partie en mesure de faire face, donc seulement deux ont été utilisés, avec environ 200 personnes traitées. Il y a eu des spéculations selon lesquelles les rossignols pourraient être utilisés comme centres de vaccination.

La Grande-Bretagne a signalé aujourd’hui 35928 autres cas de coronavirus, la souche mutante Covid provoquant une augmentation de 94,8% des infections. Le pic des tests positifs place le chiffre d’aujourd’hui à près du double des 18 447 enregistrés dimanche dernier.

Les chiffres officiels ont également révélé que 326 personnes de plus sont décédées après avoir été testées positives pour le virus – plus du double des 144 décès signalés cette fois la semaine dernière. L’augmentation de 126% des décès quotidiens survient après que Londres et de vastes pans des comtés d’origine aient été plongés dans un verrouillage brutal de niveau 4 en raison d’une variante de Covid qui sévissait dans le sud.

La souche – appelée « VUI – 202012/01 » – est 70% plus infectieuse et représente 60% des nouveaux cas de Londres, a révélé Boris Johnson hier. Mais alors que les patrons du NHS affirment que les problèmes posés par le coronavirus – des salles de ségrégation, utilisant constamment des EPI et le personnel devant s’auto-isoler – ajoutent de nouveaux niveaux de pression sur le fonctionnement des hôpitaux, les chiffres montrent qu’ils traitent moins de patients que d’habitude.

Sur la photo: le centre Excel de l’Est de Londres qui avait auparavant été transformé en hôpital Nightingale pour aider à soutenir le NHS

Le Centre Excel dans l’est de Londres est vu désert le 20 décembre alors que de grandes parties de la Grande-Bretagne se réveillent face à de nouvelles restrictions

Sur la photo: le parking de l’Excel Centre dans l’Est de Londres. Les données publiées cette semaine montrent toujours que les hôpitaux sont plus calmes qu’ils ne l’étaient à cette période de l’année dernière, alors que la deuxième vague de coronavirus continue de mordre et que le nombre de patients Covid approche les niveaux observés lors du pic en Angleterre en avril

Les données publiées cette semaine montrent toujours que les hôpitaux sont plus calmes qu’ils ne l’étaient à cette période de l’année dernière, alors que la deuxième vague de coronavirus continue de piquer et que le nombre de patients Covid approche les niveaux observés lors du pic en Angleterre en avril.

Les chiffres ont révélé que 15 465 personnes étaient hospitalisées avec Covid en Angleterre le 16 décembre, contre 18 974 le pire jour du printemps. Les avantages supposés du verrouillage de novembre semblent s’être dissipés, les admissions augmentant à nouveau et une autre vague de décès devrait suivre au cours de la nouvelle année.

Mais les statistiques suggèrent que le service de santé fait dans l’ensemble mieux face à sa charge de travail qu’il ne l’a fait l’hiver dernier. Une plus grande proportion de lits de salle sont gratuits, les unités de soins intensifs ont plus de place et les services A&E ne détournent pas encore les ambulances plus souvent que d’habitude – à l’exception d’une mauvaise journée dans une fiducie du NHS dans les Midlands.

Et le chiffre d’occupation ne prend pas en compte la capacité renforcée des hôpitaux Nightingale mis en veille, qui sont restés inutilisés après avoir été construits lors de la première vague au cas où les services seraient envahis par Covid, ou les milliers de lits supplémentaires réquisitionnés du secteur privé dans le même but. .

Le NHS bénéficie également d’un «niveau record de personnel», selon le ministère de la Santé, dirigé par Matt Hancock, vanté en août. Le nombre d’infirmières en Angleterre a augmenté de 13 840 par rapport à l’année dernière, et le nombre de médecins a augmenté de 9 306, a-t-il déclaré.

L’hôpital temporaire ExCeL London (photo), qui a été le premier site construit par le NHS England au milieu de la crise, est « en attente » aux côtés des centres médicaux de Birmingham et de Sunderland

Le site de Manchester (photo) est ouvert aux « soins non-Covid », a déclaré le NHS England, tandis qu’Exeter et Harrogate sont ouverts en tant que « centres de diagnostic spécialisés » et Bristol pour les « services locaux du NHS ».

47 000 autres anciens agents de santé, y compris des médecins et des infirmières à la retraite, sont également en attente au cas où les hôpitaux seraient poussés au bord après avoir offert leurs services pendant la première vague Covid. L’explication que le gouvernement a donnée pour justifier les verrouillages a été de «protéger le NHS» et d’éviter que les soins non viraux ne soient perturbés.

Sept fois plus d’hôpitaux étaient pleins à 95% ou plus au cours de la deuxième semaine de décembre 2019 que cette année – 80 contre 11 – et le taux d’occupation moyen des soins intensifs en Angleterre est passé de 84% à 75%. Certains hôpitaux ont annoncé cette semaine qu’ils reportaient certaines procédures non urgentes comme ils l’ont fait au printemps en raison de l’augmentation du nombre de patients Covid, tandis que d’autres disent qu’ils « font face » et espèrent qu’ils n’auront pas à le faire.

Dans le Kent, qui est le plus touché par la vague hivernale du virus, les médecins de la moitié des fiducies NHS du comté traitent le double du nombre de patients Covid-19 auxquels ils ont été confrontés lors de la première vague de la pandémie. Les syndicats de médecins disent craindre qu’une troisième vague d’infections, comme celle qui émerge à Londres et dans le sud-est, ne soit la paille qui brise le dos du chameau.

Les nouvelles restrictions toucheront ceux de Londres et du Sud-Est quelques jours à peine avant que l’assouplissement de la « bulle de Noël » de cinq jours du Premier ministre ne commence le 23 décembre.

Au plus haut niveau, il a été conseillé aux Britanniques de ne pas se mêler à quiconque en dehors de leur propre foyer pendant les vacances – avec la fenêtre de « bulle » réduite à un jour pour le reste de l’Angleterre.

Sur la photo: des lits à l’intérieur de l’hôpital NHS Nightingale dans l’est de Londres après son ouverture au printemps

Le secrétaire à la Santé fantôme, Jonathan Ashworth, a déclaré: « Nous nous dirigeons vers la prochaine crise du coronavirus du NHS avec les services hospitaliers qui luttent sans suffisamment de médecins, d’infirmières et de personnel de santé.

« C’est très bien que les ministres nous disent qu’ils ont des rossignols, mais s’ils ne peuvent pas suffisamment doter les services existants, comment peuvent-ils garantir suffisamment de médecins et d’infirmières aux rossignols?

« Malheureusement, notre service de santé et de soins essaie de faire face après des années de compressions et de sous-effectifs conservateurs. »

Les services du NHS seraient aux prises avec une pénurie de 87 000 employés alors que le Royaume-Uni continue de traverser un hiver difficile dans la pandémie.

L’hôpital Nightingale dans l’est de Londres a une capacité de 4000 lits, le site de Manchester pouvant accueillir jusqu’à 750 patients, a rapporté dimanche le Sun.

Il a été rapporté le mois dernier que moins de 30 personnes étaient traitées dans les sept hôpitaux Nightingale du Royaume-Uni à la mi-novembre.

Le nombre total de cas confirmés en laboratoire a maintenant dépassé les deux millions depuis le début de l’épidémie en mars, selon le tableau de bord du gouvernement.