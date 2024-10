Hôpital universitaire pour enfants de Zurich / Herzog & de Meuron

© Herzog & de Meuron

Description textuelle fournie par les architectes. Le nouvel hôpital universitaire pour enfants se trouve à Zürich-Lengg, au pied d’une colline connue sous le nom de Burghölzli. Il jouxte d’autres bâtiments hospitaliers de plusieurs époques et constitue le plus grand établissement pour enfants et adolescents de Suisse. Il se compose de deux bâtiments : l’hôpital de soins aigus et le centre de recherche et d’enseignement. L’hôpital de soins aigus au sud se compose d’une structure en béton de trois étages avec des remplissages en bois complexes qui se fondent dans le paysage. L’intérieur fonctionne comme une ville : les spécialités médicales sont des quartiers avec des places et des rues communicantes. Sur chacun des trois étages, une rue principale centrale longe diverses cours vertes qui fournissent une orientation et apportent la lumière du jour dans le bâtiment. Les chambres des patients sur le toit sont comme des cottages individuels.

Plan du rez-de-chaussée | Hôpital de soins aigus

L’enseignement et la recherche sont hébergés dans un bâtiment cylindrique blanc au nord, avec un atrium ouvert de cinq étages au centre. Les domaines de recherche s’articulent autour de ce noyau d’échanges. En dessous, trois amphithéâtres entourés de salles de séminaire et d’espaces d’étude pour les étudiants s’inscrivent dans la topographie du terrain en pente. L’aménagement paysager à grande échelle comprend la plantation de plus de 250 arbres. De plus, des rochers trouvés sous terre lors de la construction sont placés dans et autour des bâtiments, évoquant les glaciers de la période glaciaire. La « nature intérieure » du nouveau complexe est essentielle pour vivre l’hôpital comme un lieu propice à la guérison. Les deux bâtiments ont reçu la certification Platine en matière de durabilité des bâtiments, conformément aux directives strictes du SGNI (Conseil suisse du bâtiment durable).

Plan du rez-de-chaussée | | Centre de recherche et d’enseignement

L’hôpital de soins aigus – Le nouvel hôpital pour enfants est situé dans un quartier résidentiel parsemé de vergers. Il est adjacent au bâtiment classé de la Clinique Psychiatrique Universitaire (PUK), connu sous le nom de Burghölzli et son entrée, définie par un grand portail ouvert, se trouve juste en face de l’entrée du bâtiment historique de 1869. Le geste concave de la façade crée un parvis commun aux deux institutions. Le portail s’ouvre sur une cour ronde plantée d’arbres, par laquelle on accède à l’entrée. Le restaurant et l’accès aux installations thérapeutiques en contrebas avec leurs propres jardins attenants à l’entrée. De l’autre côté, la rue principale du bâtiment mène à des types de soins très fréquentés tels que l’imagerie diagnostique et la clinique chirurgicale de jour. Cet axe central, qui s’élargit et se rétrécit le long des cours, se termine aux urgences, également accessibles directement de l’extérieur.

Au centre du deuxième étage, des services supplémentaires sont situés des deux côtés de la rue principale, comme l’école hospitalière, la pharmacie et d’autres usages partagés. Un espace de bureaux orienté vers l’extérieur entoure cette zone centrale comme une couronne et offre quelque 600 postes de travail au personnel médical et administratif. Le dernier étage, la zone la plus calme de l’hôpital, est réservé aux enfants et adolescents ainsi qu’aux patients hospitalisés qui passent la nuit ou plus. Chacune des 114 chambres est conçue comme un chalet en bois avec son propre toit, offrant intimité, vue sur les espaces verts extérieurs et suffisamment d’espace pour que les parents puissent passer la nuit avec leurs enfants. Il existe quatre centres le long de la rue principale, à proximité immédiate des cottages, où les enfants et les adolescents peuvent recevoir un traitement transdisciplinaire. La façade de l’hôpital est constituée d’une structure porteuse en béton tridimensionnelle. Il combine le premier et le deuxième étages. La profondeur de la façade et du remplissage, qui peut être en bois, en verre, en tissu ou en végétation, varie en fonction de l’orientation et de l’activité à l’intérieur. Des matériaux de construction légers ont été utilisés de manière cohérente dans tout le bâtiment, à l’exception des supports en béton et des noyaux de circulation. Les services peuvent ainsi augmenter ou diminuer en taille : le bâtiment plat avec sa forme distinctive assure ainsi la flexibilité intérieure si cruciale pour les hôpitaux. Le dernier étage avec les chambres d’hospitalisation est en retrait et parle un langage architectural qui lui est propre. Les pièces sont décalées et disposent de toits aux inclinaisons variables. La forme individualisée et élémentaire des cottages souligne la singularité de chaque patient.

Le Centre de Recherche et d’Enseignement – Les salles du bâtiment cylindrique et blanc destinées à la recherche et à l’enseignement sont organisées autour d’un atrium central, favorisant les échanges et la collaboration entre chercheurs. Une agora d’enseignement et d’étude se déploie sous cet espace central et répond directement au paysage environnant. Trois amphithéâtres s’enfoncent dans la pente naturelle du terrain. La lumière du jour pénètre de l’extérieur et grâce aux murs mobiles, les amphithéâtres, le hall et le café peuvent être reconfigurés en un seul grand espace. Cela crée une agora avec une scène au milieu pour les événements spéciaux et une salle pour un public de 670 personnes. Une galerie suralimentée contient des lieux de travail ouverts pour les étudiants. Des salles de séminaires attenantes au même niveau complètent les espaces disponibles pour l’enseignement universitaire. Les laboratoires de recherche et de diagnostic ainsi que les bureaux annexes situés aux cinq étages supérieurs offrent une vue imprenable sur le paysage environnant. Des espaces de travail ouverts sont aménagés autour de l’atrium à l’usage des doctorants et du personnel du laboratoire. Depuis eux, on peut voir plusieurs étages à la fois ainsi que l’agora en dessous, qui est à son tour reliée à l’atrium au-dessus par un oculus, un petit trou rond dans le plafond.

Intégré dans un paysage au design coûteux, le bâtiment de recherche et d’enseignement est une structure autonome au milieu d’un verger semblable à ceux de nombreux jardins du Burghölzli. Le bâtiment lui-même parle un langage abstrait et clairement géométrique et utilise peu de matériaux. Les balcons en porte-à-faux avec de hautes balustrades peintes en blanc donnent au bâtiment l’apparence à la fois lourde et aérée. Les deux installations de l’Hôpital pour enfants, bien que différentes et distinctes, sont complémentaires. Situé sur la colline, le bâtiment circulaire de recherche et d’enseignement oriente le regard vers le lac. La forme allongée et horizontale de l’hôpital de soins aigus s’intègre dans le paysage plat, offrant une vue sur la colère croissante derrière lui. L’hôpital se concentre sur chaque patient en tant qu’individu, ce qui signifie non seulement le processus de guérison, mais également le bien-être des proches et du personnel. Le bâtiment destiné à la recherche et à l’enseignement met en avant les échanges et la collaboration entre scientifiques et étudiants, condition préalable à une recherche tournée vers l’avenir.