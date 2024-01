Hôpital Ratchaphruek / Architecte communautaire et environnemental d’Arsomsilp

© Espace de travail W

+ 29

© Espace de travail W

Description textuelle fournie par les architectes. L’histoire de l’hôpital Ratchaphruek a commencé en 1994 en tant qu’établissement enregistré de 50 lits, gagnant la confiance de la communauté locale pour son service de qualité. Face à la demande croissante, le conseil d’administration de l’hôpital s’est lancé dans un projet ambitieux visant à construire le nouvel hôpital Ratchaphruek, situé à seulement un kilomètre du site d’origine, et s’étendant sur environ 4 acres. Cette expansion a conduit au nouvel hôpital de 220 lits qui donne la priorité à la création d’un environnement qui calme et guérit tous ses patients et utilisateurs.

© Espace de travail W

Élévation clé

La conception de l’hôpital a été inspirée par la question « Quel est l’hôpital de vos rêves ? » Des personnes d’horizons et de professions divers partageaient une vision commune : un hôpital ne devrait pas être chaotique mais plutôt ressembler à une maison réconfortante. Il doit offrir des espaces verts, des espaces communs pour les activités, des symboles inspirants, un zonage clair et des sentiers. L’objectif était de transformer un environnement potentiellement effrayant en un foyer familier, un « HOuSePITAL » englobant la thérapie naturelle et la thérapie de l’amitié ; selon le dicton de Somdet Phra Buddhaghosacariya PA Payutto, « Même si le corps ne va pas bien, le cœur reste fort. » De plus, la conception visait à refléter le contexte traditionnel de la sagesse architecturale vernaculaire du nord-est de la Thaïlande afin de créer un sentiment de foyer pour tous les habitants de Khon Kaen. Créer un sentiment de conscience de leurs racines originales et mettre en lumière leur sagesse architecturale.

© Espace de travail W

© Espace de travail W

Plan – Rez-de-chaussée

Gérer l’ampleur du projet était un défi majeur. Pour adoucir la présence de 40 000 mètres carrés d’espace répartis sur 14 étages afin de transmettre une atmosphère de maison, la conception intègre une structure de deux étages autour d’une cour centrale, qui transmet immédiatement une atmosphère accueillante de maison. La cour d’accueil agit comme un pilier de navigation pour tous les visiteurs et leur fournit des informations pour une circulation claire et cohérente dans l’hôpital afin de réduire la confusion et le stress des patients et des visiteurs. De plus, pour résoudre ces problèmes, les architectes ont utilisé la sagesse locale du nord-est. La conception a incorporé des éléments architecturaux du nord-est, tels que des toits à pignon, des terrasses et de longs avant-toits. Ils ont assuré des zones d’attente spacieuses, en tenant compte des familles nombreuses et des parents de la culture du nord-est. La simple circulation interne réduit la confusion et le stress créés par les hôpitaux et crée un sentiment de familiarité.

© Espace de travail W

Diagramme

© Espace de travail W

La construction et les matériaux ont adopté la culture du nord-est avec des toits à pignon, des pignons en forme de soleil et des finitions en bois. La conception a introduit un style de toit superposé aux niveaux supérieur et podium afin de réduire la massivité perçue du bâtiment. De longs avant-toits en surplomb ont été utilisés pour protéger la structure de la lumière intense du soleil et des fortes pluies afin de relever les défis posés par le changement climatique rapide de la Thaïlande. L’hôpital intègre dans sa conception un ancien motif “Chaleo”, dérivé de l’ancien rituel généralement brodé sur des pots médicaux servant de bouclier symbolique contre le malheur, et est utilisé sur la façade des troisième et douzième étages.

Section C

© Espace de travail W

© Espace de travail W

L’infrastructure et l’aménagement de l’hôpital garantissaient une facilité d’accès et de circulation grâce à deux entrées principales. L’entrée principale, située au deuxième étage, mène directement à la Welcome Court, entourée d’un espace vert naturel. Une entrée secondaire au premier étage donne accès au parking, qui communique également avec la Welcome Court au deuxième étage. Un élément essentiel de la conception de l’hôpital est la cour centrale du deuxième étage, considérée comme le cœur du projet. Ce tribunal central détermine le sens d’accès aux services ambulatoires, tels que la clinique médicale, la clinique pédiatrique, la clinique ophtalmologique et ORL, la clinique d’obstétrique et de gynécologie, les finances, et dispense d’une séparation distincte pour tous les services. De plus, il offre un accès transparent au hall des ascenseurs, garantissant ainsi une facilité de déplacement dans toute l’installation.

© Espace de travail W

La configuration spatiale de l’hôpital visait à favoriser le bien-être psychologique des patients et des visiteurs. La conception a adopté les principes de la thérapie naturelle, intégrant des espaces verts, des jeux d’eau et une ventilation naturelle. Le court central, cœur du projet, sert de zone ambulatoire et de réception au deuxième étage. L’hôpital a également conçu un jardin sur le toit au cinquième étage pour offrir aux patients hospitalisés un environnement apaisant et naturel. Pour garantir que les zones de circulation offrent une expérience rafraîchissante et agréable, des bouches d’aération ont été judicieusement placées à chaque niveau d’étage pour la ventilation. De plus, plusieurs étages comportent des étangs débordants et des espaces verts, favorisant un sentiment de calme et de connexion avec la nature et offrant un espace communautaire au personnel, aux patients et à leurs familles.