Hôpital : le 2e Israélien, blessé dans les explosions de Jérusalem, décède

JERUSALEM (AP) – Un Israélien est décédé samedi des suites de blessures qu’il a subies lors de deux explosions qui ont frappé Jérusalem plus tôt cette semaine, portant à deux le nombre de morts dans les explosions que la police israélienne a imputées aux Palestiniens.

Le centre médical Shaare Zedek de Jérusalem a annoncé le décès de Tadesse Teshome Ben Madeh. Il a été grièvement blessé dans l’une des explosions aux arrêts de bus de la ville.

“Les équipes de traumatologie et de soins intensifs de Shaare Zedek se sont battues pour sa vie, mais malheureusement sa blessure a été très mortelle”, a déclaré l’hôpital.

La première explosion s’est produite près d’un arrêt de bus généralement bondé à la périphérie de la ville. Le second s’est déclenché environ une demi-heure plus tard à Ramot, un village du nord de la ville. L’une des explosions a immédiatement tué Aryeh Schupak, 15 ans, une double ressortissante israélo-canadienne qui se dirigeait vers un séminaire juif lorsque l’explosion s’est déclenchée.

Les explosions ont blessé environ 18 Israéliens, dont trois grièvement.

Alors que les Palestiniens ont perpétré des coups de couteau, des attentats à la voiture-bélier et des fusillades ces dernières années, les attentats à la bombe ont été très rares depuis la fin du soulèvement palestinien il y a près de deux décennies.

Aucun groupe palestinien n’a revendiqué la responsabilité des explosions de Jérusalem.

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens augmentent depuis des mois, au milieu des raids israéliens nocturnes en Cisjordanie occupée provoqués par une série d’attaques meurtrières contre des Israéliens qui ont tué 19 personnes au printemps.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

