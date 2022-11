Hôpital : le 2e Israélien, blessé dans les explosions de Jérusalem, décède

La première explosion s’est produite près d’un arrêt de bus généralement bondé à la périphérie de la ville. Le second s’est déclenché environ une demi-heure plus tard à Ramot, un village du nord de la ville. L’une des explosions a immédiatement tué Aryeh Schupak, 15 ans, une double ressortissante israélo-canadienne qui se dirigeait vers un séminaire juif lorsque l’explosion s’est déclenchée.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.