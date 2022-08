Hope’s Front Door à Downers Grove allège le fardeau de la rentrée scolaire pour les familles dans le besoin – Shaw Local

La sélection de cahiers et d’une nouvelle boîte de crayons est un rituel à cette période de l’année, et grâce au travail des bénévoles de Hope’s Front Door à Downers Grove, plus de 225 élèves auront les fournitures dont ils ont besoin pour commencer la nouvelle année scolaire.

Mais dans la joie de célébrer une nouvelle année scolaire, il y a aussi de l’inquiétude. Kathy Nazzarini, directrice du programme de Hope’s Front Door, a déclaré qu’elle craignait que le nombre d’étudiants confrontés à un besoin cette année ne soit considérablement plus élevé que prévu.

L’organisation à but non lucratif Hope’s Front Door a commencé à aider les membres des communautés locales en 2000 et a été officiellement constituée en société en 2003. Avec un espace loué à la First Congregational United Church of Christ au centre-ville de Downers Grove, trois membres du personnel rémunérés et un réseau de bénévoles fournissent une aide d’urgence aux individus. et les familles en crise.

L’assistance peut aller d’aider quelqu’un à se rendre au travail ou à un rendez-vous médical avec une carte d’essence ou un bon de transport à la mise en relation des personnes avec des ressources pour les soins de la vue et les soins dentaires.

L’organisation à but non lucratif a vu les vagues de personnes cherchant de l’aide monter et descendre, et dernièrement, le nombre de personnes cherchant de l’aide a augmenté, a déclaré la directrice exécutive Janell Robinson. Elle fait partie de l’organisation depuis plus de 20 ans.

Les personnes et les familles qui ont lutté pendant la pandémie sont confrontées à de nouveaux défis avec la récente augmentation des coûts des biens et services. Au cours des six premiers mois de 2022, Hope’s Front Door a demandé à 175 nouveaux ménages de contacter l’organisation pour obtenir de l’aide. De plus, l’organisation voit beaucoup de clients revenir qui étaient stables depuis plusieurs années.

“Deux, trois fois par semaine, nous voyons des gens qui reviennent, certains que nous n’avons pas aidés depuis plus de 10 ans”, a déclaré Robinson.

Alors que des panneaux «Now Hiring» peuvent être trouvés dans les fenêtres de nombreuses entreprises, dans le comté de DuPage, les transports en commun limités ainsi que la hausse des coûts de l’essence, du loyer et de la nourriture peuvent créer une série d’obstacles pour les travailleurs pauvres. Bien qu’il y ait des emplois, Robinson a déclaré que la question est de savoir si l’emploi permettra aux individus de subvenir aux besoins de leur ménage. Lorsque les prix de l’essence ont dépassé 5 $ le gallon, les familles ont dû relever le défi de remplir leurs réservoirs d’essence ou d’acheter des produits d’épicerie.

« Le transport est une bouée de sauvetage. Si vous ne pouvez pas vous rendre d’un point A à un point B, vous ne pouvez pas trouver d’emploi ou conserver un emploi », a déclaré Robinson. « Le transport dans le comté de DuPage est un besoin fondamental. Ne pas avoir accès aux fonds pour se déplacer est incroyablement déstabilisant.

Le besoin croissant est l’un des facteurs qui inquiète Nazzarini quant à la fourniture de fournitures scolaires pour les élèves. Elle estime que le coût moyen des nouvelles fournitures scolaires est d’environ 200 $ par enfant. Multipliez cela par trois enfants et une famille dépense plus de 600 $.

Hope’s Front Door School Supply Drive est une collaboration avec le Downers Grove Junior Woman’s Club, des particuliers et plusieurs entreprises locales qui ont acheté et donné des fournitures. Des bénévoles du Downers Grove Junior Woman’s Club ont organisé les fournitures et les familles se sont inscrites à un rendez-vous pour choisir des cahiers, des dossiers, des marqueurs et même un nouveau sac à dos.

“Les élèves du préscolaire au collège peuvent avoir les fournitures dont ils ont besoin pour la nouvelle année scolaire et cela met les enfants dans une bien meilleure position et ils peuvent commencer l’année comme tout le monde”, a déclaré Nazzarini. “C’est vraiment merveilleux de voir comment notre communauté s’est mobilisée pour que cela se produise.”

La distribution de fournitures scolaires a débuté mi-août, avec des rendez-vous en journée ainsi qu’en début de soirée pour accueillir les parents qui travaillent.

Alors que de nombreux clients se retrouvent à Hope’s Front Door en raison d’une crise, il propose des programmes de soutien conçus pour aider les clients à trouver une plus grande stabilité. Les bénévoles jouent le rôle de moniteurs d’emploi dans le cadre du programme Pathways to Employment, qui donne aux clients l’accès à des outils de recherche d’emploi, notamment des ordinateurs et des télécopieurs.

Nazzarini a déclaré que les bénévoles sont essentiels au programme. Elle a commencé en tant que bénévole et il ne fallut pas longtemps avant que son expérience de travail dans le domaine de l’entreprise l’aide à passer du statut de bénévole à celui de membre du personnel de Hope’s Front Door.

Pathways to Financial Help est fourni avec des institutions financières partenaires. Les bénévoles servent de mentors dans le cadre des programmes de gestion de la dette et d’épargne. Les clients peuvent participer à un programme de subventions de contrepartie en créant et en contribuant à un compte d’épargne.

“Cela aide les gens à démarrer un pécule”, a déclaré Robinson. « Il y a certainement des poches de pauvreté dans cette région. Les gens sont une crise, un chèque de paie manqué en devenant sans-abri.