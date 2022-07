Hope Solo plaide coupable à DWI et écope d’une peine de 30 jours d’amende

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord (AP) – L’ancienne gardienne vedette de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Hope Solo, a plaidé coupable lundi de conduite avec facultés affaiblies, près de quatre mois après avoir été retrouvée évanouie au volant d’un véhicule en Caroline du Nord avec son enfant de 2 ans. vieux jumeaux à l’intérieur.

Solo a également été accusé de délit de maltraitance d’enfants et de résistance à un officier public dans le cadre de l’incident du 31 mars. Son avocat, Chris Clifton, a déclaré que ces deux accusations avaient été volontairement rejetées, a rapporté le Winston-Salem Journal.

Un communiqué de presse du bureau du procureur du comté de Forsyth a déclaré qu’un juge avait condamné Solo, 40 ans, de Roaring Gap dans le comté d’Alleghany, à une peine avec sursis de 24 mois et à une peine active de 30 jours. Elle a reçu un crédit de 30 jours pour le temps qu’elle a passé dans un établissement de réadaptation pour patients hospitalisés. Le juge a également ordonné à Solo de payer 2 500 $ d’amendes et des frais de 600 $ pour le coût des tests de laboratoire. Elle doit également obtenir une évaluation de la toxicomanie et suivre tous les traitements recommandés.

Roaring Gap se trouve à environ 96 kilomètres au nord-ouest de Winston-Salem.

Dans une déclaration publiée après son plaidoyer de culpabilité, Solo a déclaré que même si elle était fière de la maternité et de la façon dont elle et son mari s’occupaient de ses enfants pendant la pandémie, “c’était incroyablement difficile et j’ai fait une énorme erreur”.

« Facilement la pire erreur de ma vie. J’ai sous-estimé à quel point l’alcool était devenu une partie destructrice de ma vie », a-t-elle déclaré. “L’avantage de faire une erreur aussi grosse est que les leçons difficiles sont apprises rapidement. Apprendre ces leçons a été difficile et parfois très douloureux.

Un rapport de police indique que Solo a été arrêté dans le parking d’un centre commercial à Winston-Salem. Selon un mandat d’arrêt, un passant a remarqué que Solo s’était évanoui derrière le volant pendant plus d’une heure avec le moteur du véhicule en marche et les deux enfants sur la banquette arrière.

Un officier répondant pouvait sentir l’alcool et le mandat indiquait que Solo avait refusé un test de sobriété sur le terrain.

Solo a été emmenée au bureau du magistrat, où elle a refusé de passer un test d’alcootest, alors la police a obtenu un mandat de perquisition pour un échantillon de sang. Solo avait un taux d’alcoolémie de 0,24%, trois fois la limite légale. Les tests ont également montré que Solo avait du THC dans son système, selon un rapport de police.

Solo a été renvoyé de l’équipe nationale après les Jeux olympiques de 2016 au Brésil après avoir qualifié l’équipe suédoise de “lâches” pour avoir adopté une position défensive contre les médaillés d’or en titre, mettant fin à une carrière de joueur louable qui a également été entachée de controverse.

Elle a été suspendue pendant 30 jours au début de 2015 après qu’elle et son mari Jerramy Stevens ont été arrêtés dans une camionnette appartenant au football américain et que Stevens a été accusé de conduite avec facultés affaiblies. Elle a également été mise au banc après avoir publiquement remis en question la décision de l’entraîneur Greg Ryan de lancer Briana Scurry contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2007, des commentaires que beaucoup ont vus comme une légère contre Scurry.

Solo a également été impliqué dans une altercation avec des membres de sa famille en 2014 qui a abouti à l’arrestation de Solo, bien que les charges dans cette affaire aient finalement été abandonnées.

Solo a fait 202 apparitions avec l’équipe nationale, avec 153 victoires et un record international de 102 blanchissages. Elle a remporté un titre de Coupe du monde et deux médailles d’or olympiques avec l’équipe.

Lors de la course au championnat de la Coupe du monde 2015, elle n’a accordé que trois buts en sept matchs avec cinq blanchissages.

Elle a été élue au Temple de la renommée du football américain en janvier. La cérémonie d’intronisation a été fixée au 21 mai, mais le journal a rapporté que Solo avait demandé que la cérémonie soit reportée à l’année prochaine.

Solo a épousé Stevens, un ancien ailier rapproché des Seahawks de Seattle et des Buccaneers de Tampa Bay, en 2012. Les jumeaux du couple, Vittorio Gengis et Lozen Orianna Judith Stevens, sont nés le 4 mars 2020.

The Associated Press