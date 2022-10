Hope Powell quitte son poste de manager de Brighton Women après la défaite 8-0 à domicile de la WSL contre Tottenham | Nouvelles du football

La manager de Brighton Women, Hope Powell, a démissionné de son poste avec effet immédiat après la défaite 8-0 à domicile de la Super League féminine dimanche contre Tottenham.

La défaite laisse Brighton au deuxième rang de la WSL n’ayant remporté qu’un seul de leurs cinq matches, alors qu’ils se situent à trois points au-dessus de Leicester, le dernier, qui occupe la place de relégation.

Powell part après cinq ans à la tête des Seagulls, après avoir mené le club à sa meilleure campagne WSL lors de la saison 2020/21 après avoir terminé sixième.

Powell a déclaré: “Nous avons eu un début de saison très difficile avec de nombreux changements dans notre équipe et les résultats ne se sont pas déroulés comme nous l’avions tous espéré. La lourde défaite de dimanche à domicile contre Tottenham a été particulièrement décevante.

“En tant que club, nous avons fait beaucoup de progrès au cours des cinq dernières années, mais je pense que le moment est venu de se retirer et de permettre à un nouvel entraîneur de faire avancer l’équipe avec encore beaucoup de football de Super League à jouer. saison.”

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.