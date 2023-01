Hope Haven à DeKalb en mission pour garder les sans-abri au chaud cet hiver – Shaw Local

DeKALB – L’hiver peut être une période difficile pour beaucoup, en particulier pour ceux qui n’ont pas de chez-soi. Le refuge de Hope Haven à DeKalb le sait, et le personnel a déclaré qu’il s’était assuré de ne renvoyer personne dans le besoin.

Havre d’espoir est un refuge ouvert toute l’année à DeKalb qui offre des services de soutien aux personnes et aux familles sans domicile.

Lesly Wicks, directrice exécutive du refuge depuis 28 ans, a déclaré que Hope Haven héberge normalement près de 100 personnes par nuit. Cependant, le mauvais temps peut souvent changer cela, même si les lits sont pleins.

“C’est toujours difficile quand il fait froid parce que nous sommes généralement toujours pleins, mais quand le temps arrive à un point où c’est dangereux pour les personnes qui peuvent rester dans des voitures ou avoir une tente dans un parc, ou d’autres endroits non destinés à l’habitation humaine , nous avons une politique de non-retour », a déclaré Wicks. “Ce qui signifie que même si nous devons installer des lits supplémentaires, nous ne refuserons personne car cela pourrait être mortel de vivre dans ce genre de conditions.”

Wicks, 63 ans, a déclaré que la vague de froid qui a vu les températures dans le comté de DeKalb chuter à environ 10 en dessous de zéro – avec des refroidissements éoliens proches de 40 en dessous de zéro – a rendu Hope Haven « vraiment occupé » quelques jours avant Noël.

Le refuge d’urgence de Hope Haven, situé au 1145 Rushmoore Dr. à DeKalb, a une politique de non-retour lorsque les conditions météorologiques extrêmes rendent les conditions extérieures dangereuses pour vivre. Photo prise le 6 janvier 2023. (Camden Lazenby)

Wicks a déclaré que le mauvais temps – chaud ou froid – amène toujours plus de personnes au refuge parce que les sans-abri qui n’utilisent normalement pas le refuge doivent chercher refuge lorsque les températures extérieures deviennent invivables.

“Il y a beaucoup de gens qui choisissent de rester en dehors du refuge, et les sans-abri qui restent en dehors du refuge, ils ne veulent pas vivre dans un refuge, mais le temps froid ou le temps chaud excessif amènera cette population dans “, a déclaré Wicks. « Et ce n’est pas une grande population. Nous connaissons une ou deux personnes qui préfèrent rester dans leur voiture et se garer, mais avec des conditions météorologiques extrêmes, elles entreront.

Hope Haven n’a pas de programmes spéciaux pour l’hiver, a déclaré Wicks, mais le refuge emploie une infirmière autorisée au sein de son personnel clinique. Le refuge fournit également des informations sur la façon de prévenir les engelures par temps de gel.

Interrogé sur ce que la communauté pourrait faire pour aider la mission de Hope Haven, Wicks a déclaré que le refuge avait besoin de couvertures, d’oreillers, de serviettes et de draps-housses adaptés aux matelas jumeaux.

“Parce que nous servons beaucoup de gens – près d’une centaine par nuit si vous incluez tous nos programmes – c’est beaucoup de choses dont nous avons besoin sur une base continue”, a déclaré Wicks. “Une partie de cela est que l’abri restera plein à cause du temps, et il amènera également des personnes supplémentaires, ce qui nécessite une literie supplémentaire.”

Les lits superposés dans la chambre des hommes de Hope Haven le 6 janvier 2023. (Camden Lazenby)

Angie Shaulis, coordinatrice du refuge d’urgence de Hope Haven, a déclaré que le côté masculin du refuge est resté le plus occupé cet hiver. Depuis le 6 janvier, au moins deux personnes séjournant au refuge dorment sur des lits de fortune à partir de berceaux.

Wicks, qui développe des programmes, supervise le personnel et s’occupe des relations publiques pour le refuge, a déclaré que les remarques positives qu’elle entend le plus souvent de la part de ceux qui séjournent au Hope Haven annoncent la culture du refuge.

“C’est très encourageant et stimulant et on se sent presque chez soi dans le refuge”, a déclaré Wicks. « Je sais que ce n’est qu’une maison temporaire pour les gens qui sont là. Nous voulons absolument qu’ils soient traités avec respect et dignité. Et donc je pense qu’ils aiment vraiment la culture et la façon dont ils sont traités à Hope Haven.

L’un des résidents du refuge, James, a déclaré qu’il aimait la façon dont le personnel le maintenait honnête sur les objectifs financiers qu’il s’était fixés. James a déclaré que son salaire le plus récent était inférieur à la normale en raison de la réduction des heures de vacances à son travail, il a donc fini par utiliser l’argent qu’il gagnait pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a déclaré qu’un membre du personnel l’avait encouragé à économiser une partie de ses revenus, affirmant que chaque petit geste comptait.

Angie Shoulis, coordinatrice du refuge d’urgence de Hope Haven, et Gary Chapman, directeur associé de Hope Haven, discutent dans la salle commune des femmes du refuge d’urgence le 6 janvier 2023. (Camden Lazenby)

Wicks travaille à domicile afin qu’elle puisse se concentrer sur la rédaction d’une proposition de subvention pour que le refuge aille vers les rénovations nécessaires.

Les femmes et les hommes ont des zones de couchage et des zones communes séparées à l’intérieur de l’abri d’urgence. Chaque salle commune dispose de canapés, de tables et d’une télévision. Des lits superposés sont alignés en rangées dans la zone de couchage des hommes, ainsi que quelques lits de camp.

Des plombiers étaient sur place le 6 janvier pour réparer un problème près de la cuisine du refuge. Des réparations comme celles-ci sont quelque chose sur laquelle Wicks se concentre lorsqu’elle rédige une proposition de subvention.

“L’abri a été construit il y a 22 ans, il a donc subi une certaine usure”, a-t-elle déclaré. “Vraiment, nous aimerions remplacer certains revêtements de sol et moderniser l’une des salles de bains du dortoir familial. C’est pour cela que j’écris la subvention.