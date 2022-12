Hope Global Forums rassemble les chefs d’entreprise pour la littératie financière

Prêchant un message d’éducation financière et de liberté financière, John Hope Bryant galvanise les principaux chefs d’entreprise américains dans la bataille pour les “droits d’argent”, un terme qu’il a inventé pour décrire l’autonomisation économique des communautés minoritaires et à faible revenu. “Je ne sais pas pour vous, mais j’en ai marre d’être malade et fatigué”, a déclaré Bryant plus tôt ce mois-ci lors de la Espoir Forums mondiauxune réunion annuelle pour son Opération Espoir à but non lucratif. “Notre objectif est qu’au moment où vos enfants grandissent, la littératie financière soit à l’école – de la maternelle au collège – comme une exigence pour que tout le monde apprenne le langage de l’argent.” À cette fin, l’Opération Espoir en 2021 a lancé Littératie financière pour tousune initiative conjointe avec des entreprises telles que Walmart, Bank of America, Disney et bien d’autres. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les « comportements à risque » font que les cotes de crédit se stabilisent Doug McMillon, président et chef de la direction de Walmart, coprésident de Financial Literacy for All et d’autres partenaires de l’initiative Le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, le président-directeur général de PayPal, Dan Schulman, l’investisseur milliardaire Tony Ressler et l’icône des droits civiques et l’ancien ambassadeur américain Andrew Young faisaient partie des chefs d’entreprise qui ont rejoint Bryant sur scène lors des forums mondiaux Hope à Atlanta pour parler des droits d’argent et le pouvoir de la littératie financière.

La littératie financière est « une question fondamentale »

Lors d’un panel lors des forums mondiaux Hope à Atlanta, le fondateur et PDG d’Operation Hope, John Hope Bryant, à l’extrême droite, s’entretient avec (de gauche à droite) Dan Schulman, président et PDG de PayPal; Tony Ressler, président exécutif d’Ares Management et principal propriétaire des Atlanta Hawks ; et Doug McMillon, président et chef de la direction de Walmart. Crédit : Opération Espoir

“Nous voulons que tous nos associés comprennent comment gérer leur argent”, a déclaré McMillon lors d’une interview exclusive avec CNBC lors des Hope Global Forums. “John Hope Bryant et moi nous sommes réunis pour former Financial Literacy for All afin d’entreprendre une éducation financière. “Nous pensons que c’est un problème fondamental pour les familles et pour notre pays.” Sur “Squawk Box” de CNBC, avant les forums, Bryant a décrit l’événement comme “comme le Davos pour la classe ouvrière, pour l’autonomisation des pauvres et des mal desservis”. “Nous avons l’énergie de faire fonctionner l’économie pour tous”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de participants, les 4 000 délégués, sont des gens de la classe ouvrière avec trop de mois à la fin de leur argent.” Operation Hope se concentre sur l’inégalité des richesses dans la communauté noire et les communautés de couleur, et sur la réduction de cet écart. Au deuxième trimestre de 2022, la famille blanche moyenne avait 1,27 million de dollars de richesse; contre 316 000 $ pour la famille noire moyenne et 291 000 $ pour la famille hispanique moyenne, selon la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis.

L’association s’engage également à créer 1 million de nouvelles entreprises appartenant à des Noirs d’ici 2030. Cela est une autre voie pour l’autonomisation économique et la création de richesses. Bryant a dit lors de l’événement que les droits d’argent doivent être la prochaine étape des droits civiques et du mouvement mondial de justice sociale qui a éclaté après le meurtre de George Floyd. “La justice sociale à travers une lentille économique, vous pouvez bien faire et faire le bien en même temps.”

“Pour être quelque chose, nous avons souvent besoin de le voir d’abord”

Avec une éventuelle récession imminente, il est important de démystifier les problèmes d’argent et d’encourager la préparation financière, ont déclaré Troy Millings et le conseiller financier Rashad Bilal du podcast “Earn Your Leisure” aux participants du forum. Le duo compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram, dont beaucoup sont de nouveaux investisseurs dans les communautés noires et brunes. “Pour être quelque chose, nous avons souvent besoin de le voir d’abord”, a déclaré Millings. “Quand les gens nous voient créer des comptes de courtage et investir dans l’entrepreneuriat et créer des entreprises, ils voient cela comme une opportunité et nous pouvons le faire. “La mission est d’éduquer les gens, mais aussi de leur montrer comment faire.” Ils ont encouragé une perspective à long terme sur la valeur des connaissances financières. “Regardez dans cinq ans, 10 ans, 20 ans à partir de maintenant”, a déclaré Bilal. “Ça va vous empêcher de dépenser de l’argent à la légère, ça va vous faire avoir des fonds d’urgence, ça va vous forcer à économiser pour votre retraite et l’éducation de vos enfants.”