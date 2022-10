Hope for Wasps en tant qu’offre publique d’achat d’un groupe formé de Wasps Legends acceptée par les administrateurs | Actualités du rugby à XV

Les guêpes en difficulté financière ont reçu une bouée de sauvetage possible avec une offre acceptée pour les équipes masculines et académiques

Les guêpes sont entrées dans l’administration plus tôt ce mois-ci et ont ensuite été suspendues de la Premiership, avec d’autres Worcester Warriors, un club à court d’argent.

Les espoirs des guêpes de participer à la saison 2023-24 ont maintenant reçu un coup de pouce, les administrateurs révélant qu’un consortium a reçu le feu vert pour procéder à l’achat du club.

Les prochaines étapes comprendront l’embauche d’un certain nombre d’entraîneurs seniors, dans le but de constituer une équipe “capable de concourir au plus haut niveau la saison prochaine”.

Andrew Sheridan, administrateur conjoint et partenaire chez FRP Advisory, a déclaré : ” Le consortium sait qu’il doit encore répondre à toutes les exigences de la RFU, y compris le test d’aptitude et d’honorabilité des propriétaires et la présentation d’un plan d’affaires de trois à cinq ans avec un support solide prévisions financières, et que cela doit être terminé dès que possible afin d’être en mesure de jouer la saison prochaine.

“Cependant, cet accord est un pas en avant significatif, et nous espérons tous qu’il permettra à Wasps Rugby de continuer à vivre.

“Nous avons informé la RFU de cette évolution et le consortium est pleinement conscient des règles des créanciers du rugby telles qu’énoncées dans le règlement 5 par la RFU.

“Nous comprenons que le consortium cherchera à travailler avec la RFU, la RPA et leurs membres pour parvenir à une conclusion raisonnable sur ces questions.”

Des discussions séparées sont en cours concernant le Wasps Women’s Rugby et le Wasps Netball et les administrateurs conjoints fourniront d’autres mises à jour en temps voulu.