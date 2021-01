Tous les résidents des foyers de soins peuvent avoir une offre de jab en quelques jours

Tous les résidents et le personnel des foyers de soins en Angleterre peuvent se voir proposer des vaccins d’ici le début de la semaine prochaine Le télégraphe comprend. La moitié des 400 000 résidents des maisons de soins en Angleterre ont déjà reçu leur première dose de vaccin, et Boris Johnson a déclaré que vacciner le reste était une « priorité absolue ». Rédacteur politique Gordon Rayner a le dernier en date car les ministres estiment que le NHS pourrait atteindre le reste des résidents des maisons de soins pour personnes âgées une semaine avant la date prévue. Lors d’un point de presse à Downing Street, Matt Hancock a déclaré que plus de 37 000 personnes étaient hospitalisées avec Covid-19 – le plus élevé depuis le début de la pandémie – mais a déclaré que le pays était « sur la bonne voie » pour vacciner plus de 14 millions de personnes d’ici la mi-février. Cela survient alors que tous les résidents des foyers de soins éligibles de Newcastle ont été vaccinés dans ce que les experts saluent comme « le début d’un long chemin de retour à la normalité ». Suivez l’évolution du déploiement des vaccins grâce à notre outil de suivi des vaccins.

Pendant ce temps, les nouvelles règles de test strictes du Royaume-Uni sont entrées en vigueur ce matin, toutes les arrivées internationales devant désormais présenter un test Covid négatif ou faire face à une amende potentielle de 500 £. L’Australie devient également difficile, où un haut responsable de la santé a déclaré que les frontières internationales du pays ne s’ouvriraient probablement pas aux voyageurs cette année malgré le déploiement de vaccins contre les coronavirus. Sarah Rodrigues écrit qu’elle déteste penser combien de temps il faudra avant que ses parents en Australie puissent revoir leurs petits-enfants.

Le Capitole américain « verrouillé » après un incendie dans un campement

Les participants à une répétition pour l’inauguration du président élu Joe Biden ont été évacués de l’avant du Capitole aujourd’hui sur ordre des responsables de la sécurité après un incendie dans un camp de sans-abri, ont déclaré des responsables. Les scènes inquiétantes ajoutent aux craintes croissantes de menaces potentielles pour la sécurité de la cérémonie de mercredi après la prise de Capitol Hill il y a près de quinze jours. De nouvelles images prises par les émeutiers ont jeté un éclairage nouveau sur le chaos à l’intérieur du bâtiment le 6 janvier. Cliquez ici pour voir comment l’inauguration de M. Biden se comparera aux cérémonies passées.

Comment sortir d’une ornière du Blue Monday en cinq étapes simples

Le mois froid de janvier est toujours une période sombre, surtout aujourd’hui le lundi bleu, mais avoir un plan pourrait vous aider à secouer le blues de l’hiver. Katie Russell détaille les cinq étapes simples qu’elle suit pour sortir d’une ornière lorsqu’elle se sent mal. Bien sûr, le vieil adage suggère que le rire est le meilleur remède. Dans cet esprit, vous pouvez rire tout au long de Blue Monday avec notre guide de survie culturelle, comprenant des comédies musicales émouvantes, des livres de débauche et des comédies anciennes et nouvelles.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Vote de crédit universel | Une augmentation de 20 £ du crédit universel pourrait coûter jusqu’à 350 £ pour de nombreux ménages, selon les chiffres diffusés par les sources du Trésor, au milieu d’une dispute croissante sur les dépenses sociales. Avant un vote forcé par les travaillistes ce soir, Tom Harris analyse comment Universal Credit laisse les conservateurs coincés entre un rocher et un endroit dur.

Partout dans le monde: pourquoi le Kremlin a arrêté Navalny

Les autorités russes ont accéléré l’audience d’arrestation du principal critique du Kremlin, Alexei Navalny, et un juge a décidé aujourd’hui qu’il devait être maintenu en détention pendant 30 jours. M. Navalny a été détenu dimanche dans un aéroport de Moscou après son retour en Russie pour la première fois après son empoisonnement presque mortel. Nataliya Vasilyeva analyse comment, après l’avoir qualifié de traître pendant des mois, le Kremlin n’avait d’autre choix que de l’arrêter.

