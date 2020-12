Hoover lance une nouvelle gamme de laveuses-sécheuses et sécheuses, les séries H-WASH et H-DRY. Ce sont des appareils connectés, dotés de fonctionnalités intelligentes auxquelles les utilisateurs peuvent accéder via l’application hOn.

Il y a 39 machines à laver dans la ligne, avec une capacité allant de 8 à 14 kg – cela signifie que les machines à laver peuvent recevoir de 40 à 70 t-shirts par brassée, en fonction de leur taille.

Il existe également 13 laveuses-sécheuses, d’une capacité allant de 9 + 6 kg à 14 + 9 kg. Les deux dernières machines de la gamme sont des sèche-linge à pompe à chaleur de 10 kg.

Les appareils clés sont le H-WASH 500 et le H-DRY 500.

H-WASH 500

Le H-WASH 500 possède un certain nombre de fonctionnalités spéciales, dont certaines dépendent de sa connectivité. Les utilisateurs téléchargent et s’inscrivent à l’application hOn, qui est utilisée par tous les appareils intelligents de la famille Haier, y compris ceux de Candy et Hoover.

hOn a remporté un prix de design Red Dot pour les marques et la communication, il devrait donc être facile à utiliser. L’application permet de faire fonctionner l’appareil à distance et offrira des diagnostics en direct. Il existe également des fonctionnalités intelligentes supplémentaires.

L’un d’eux est Scan to Care. L’utilisateur scanne l’étiquette d’un vêtement et l’application décode les symboles d’instructions de lavage. Les étiquettes peuvent être triées et stockées dans une «armoire virtuelle». Cela signifie que vous pouvez découper les étiquettes qui démangent tout en conservant les instructions d’entretien exactement là où vous en avez besoin.







Vous pouvez également prendre une photo de vos vêtements et l’application vous proposera le meilleur programme de lavage.

Il existe également un certain nombre de fonctionnalités qui permettent à la machine de régler intelligemment le volume d’eau, la consommation d’énergie, la durée du cycle et la dose de détergent, en fonction du type et du volume de linge que vous avez chargé.

Cela signifie que la machine fonctionne toujours de manière aussi économique que possible et cela aidera à maximiser la durée de vie de vos vêtements et de la machine elle-même en vous assurant de ne jamais ajouter trop de détergent.

Le H-WASH 500 dispose également d’un moteur d’inverseur de puissance éco pour un fonctionnement silencieux et efficace.







À l’heure actuelle, vous pouvez acheter la machine à laver 9 kg H-WASH 500 de Currys pour 319,99 £ (économie de 20 £). Une charge de 9 kg peut accueillir environ 45 t-shirts.

Le H-WASH 500 de 10 kg en graphite est également disponible chez Currys pour 349,99 £ (soit 40 £ de réduction). Une capacité de 10 kg équivaut à une charge de 50 t-shirts.

Ces deux modèles ont une fonction vapeur, pour éliminer certains plis de votre charge et faciliter le repassage.

H-DRY 500

Le sèche-linge H-DRY 500 est également connecté, de sorte qu’il peut offrir les mêmes diagnostics en direct, fonctionnement à distance et fonctionnalités intelligentes, y compris la numérisation d’étiquettes et l’armoire virtuelle.

Il dispose d’une fonction de séchage par capteur, qui arrête le cycle lorsque la charge est sèche. Il dispose également d’une fonction Active Dry, qui vous permet de rafraîchir rapidement les vêtements au lieu de les laver complètement.

La machine dispose également d’une pompe à chaleur, ce qui signifie qu’elle est plus écologique et moins chère à utiliser qu’un sèche-linge conventionnel.

Le H-DRY 500 n’est pas encore largement disponible, mais il y en a un en vente sur Crampton & Moore pour 439,99 £.

Si vous êtes intéressé par d’autres appareils du groupe Haier, consultez notre examen du réfrigérateur-congélateur de style américain Haier Cube.