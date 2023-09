Hoosier Heartland Indiana, Plant Therapy organise une table ronde sur les ressources commerciales | Nouvelles

Le centre de développement des petites entreprises Hoosier Heartland Indiana et Plant Therapy s’associeront pour organiser une table ronde sur les ressources commerciales de Logansport de 18 h à 19 h au Black Dog Coffee ce jeudi 21 septembre.

La table ronde donnera aux propriétaires d’entreprise nouveaux et chevronnés l’occasion de réseauter avec d’autres propriétaires d’entreprises locales tout en se renseignant sur les cours et la formation disponibles.

La discussion sera dirigée par Lita Rouser, conseillère commerciale chez Hoosier Heartland Indiana, et Aly Irvin, propriétaire de Plant Therapy et champion du studio de coworking MatchBOX.

« Ce sera un environnement très détendu », a déclaré Irvin. « Nous sommes tous égaux. Nous allons simplement discuter des choses dont les gens pourraient avoir besoin, des ressources dont ils pourraient avoir besoin, des choses qu’ils aimeraient voir se produire avec les entreprises de Logansport.

Irvin est un partisan de la collaboration. En tant que propriétaire d’entreprise, elle a créé des partenariats à Logansport, au Pérou et à Kokomo.

«Je crois que travailler ensemble est l’un des outils les plus puissants du hangar», a déclaré Irvin. « Quand vous travaillez ensemble, vous apprenez des choses. Vous pouvez accéder à plus d’informations. Les gens peuvent disposer de ressources qui peuvent aider les autres à comprendre des choses comme les impôts ou comment démarrer votre LLC. Même pour des choses comme l’assurance.

Les personnes intéressées à assister à la table ronde sur les ressources commerciales du 21 septembre peuvent s’inscrire à https://isbdc.ecenterdirect.com/events/16401.

MatchBOX Coworking Studio est situé à Lafayette et est un espace de travail et de création ouvert 24h/24 et 7j/7 qui propose un cours accéléré aux personnes des comtés environnants qui sont des entrepreneurs débutants ou en début de carrière et qui se concentrent sur l’élaboration d’argumentaires commerciaux. Les personnes intéressées par le cours de six semaines peuvent postuler à https://tinyurl.com/5c7vm6xj.

Black Dog Coffee est situé au 116 S. 6th St.