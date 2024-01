Hooda critique le projet Agniveer et déclare que les jeunes de l’Haryana ne rejoignent pas l’armée en raison du manque de sécurité | Nouvelles de l’Inde

KURUKSHTRA :

Haryana le chef de l’opposition et ancien ministre en chef, Bhupinder Singh Hooda, a critiqué le programme de recrutement Agniveer des forces armées et a déclaré que les jeunes de l’Haryana n’unissaient pas leurs forces en raison du manque de sécurité d’emploi.

Hooda s’adressait Congrès Kartyakarta Sammelan (Rassemblement des travailleurs du Congrès) au nouveau marché aux céréales à Kurukshetra dimanche organisé par l’ancien député de Thanesar Subhash Arora en présence du Congrès Rajya Sabha Le député Deepinder Singh Hooda, le chef du HPCC Udai Bhai, le député de Ladwa Mewa Singh, le député de Radaur Bishan Lal Saini, le député de Jhajjar Geeta Bhukkal et d’autres dirigeants.

Un grand rassemblement a eu lieu au marché aux céréales et les gens sont restés dans le rassemblement jusqu’à la fin pour écouter Hooda bravant le froid.

Hooda a déclaré que l’on plaisantait sur les jeunes de l’Haryana, car à travers un Nigam (Haryana Kaushal Rojgar Nigam), le gouvernement leur propose des emplois précaires dans un pays étranger et prend également des commissions. Hooda a déclaré : « Auparavant, environ 5 500 jeunes avaient été recrutés dans le Armée chaque année. Grâce à Agniveer, seuls 900 jeunes sont recrutés, dont seulement 200 resteront permanents après 4 ans ». Il a ajouté que les jeunes de l’Haryana ne rejoignent pas les forces en raison du manque de sécurité assuré par le recrutement régulier de l’armée.

Il a déclaré que la baisse de la nappe phréatique de la région de Kurukshetra est très préoccupante et qu’ils achèveraient le développement du canal Dadupur-Nalvi lors de la formation du gouvernement.

Hooda a déclaré que Kurukshetra cultivait du paddy, des pommes de terre, du tournesol et de la canne à sucre. « Mais au cours des neuf dernières années, les agriculteurs n’ont pas obtenu de MSP sur les tournesols. Les agriculteurs jetaient des pommes de terre à Re 1 par kilogramme. Ils ont promis de doubler les revenus des agriculteurs d’ici 2022, mais ont largement doublé le coût des intrants », a déclaré Bhupinder Singh Hooda. Il a déclaré que de la même manière, aucune parcelle n’avait été accordée aux pauvres alors que le Congrès avait accordé 4 lakh de parcelles de 100 mètres chacune.

Hooda a déclaré que le plus préoccupant est que la nappe phréatique de cette zone (Kurukshetra), qui est très fertile, diminue rapidement. « Si cela devait être le cas dans quelques années, le temps viendra où aucune graine ne poussera ici car il n’y aura pas d’eau. Quand les puits tubulaires ne fonctionneraient pas, comment les agriculteurs feraient-ils pousser leurs cultures ? C’est pourquoi nous avons imaginé le canal Dadupur-Nalvi. Mais ce gouvernement a dé-notifié le projet parce que lorsque les agriculteurs ont intenté une action en justice pour obtenir une meilleure compensation pour leurs terres, ce gouvernement a décidé de l’abandonner pour éviter une augmentation de la compensation. Une fois formé, le gouvernement redémarrera le canal Dadupur-Nalvi », a déclaré Hooda.

Concernant la canne à sucre, Hooda a promis que son gouvernement accorderait aux agriculteurs un prix de Rs 450 par quintal.

Hooda a promis lors du rassemblement : « Nous donnerons 6 000 roupies de pension de vieillesse par mois et les sommes déduites seront rétablies, 300 unités d’électricité gratuites pour les familles pauvres, 100 terrains pour les pauvres, le projet qui a été arrêté par le gouvernement actuel, une bouteille de gaz. ne recevra pas plus de Rs 500, mettra en œuvre l’ancien régime de retraite pour les employés du gouvernement et le plafond de revenu des classes arriérées pour la couche crémeuse sera augmenté à Rs 10 lakh.

Ciblant le gouvernement BJP-JJP, Hooda a déclaré : « En 2014, l’Haryana était au premier rang du pays en termes de revenu et d’investissement par habitant, donnant des emplois, l’ordre public, les sports et les joueurs. Aujourd’hui, l’Haryana est en tête en matière de chômage et d’inflation, et parmi les deux trois premiers États, l’ordre public est médiocre. Dans le sport, les filles de l’Haryana qui faisaient la fierté du pays sont aujourd’hui harcelées et notre politique sportive a également été supprimée.

Il a exhorté les gens à se débarrasser de ce gouvernement et a recherché du soutien pour celui-ci.

Le chef du HPCC, Udai Bhai, a exhorté dans son discours les travailleurs du parti à former des comités au niveau des isoloirs pour préparer les votes du peuple. Deepender Hooda a déclaré que les habitants de l’Haryana donneraient une réponse appropriée avec le pouvoir de vote à l’injustice et à l’ego du gouvernement actuel de l’État.