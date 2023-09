"Honteux": L’Inde après que les diplomates ont empêché d’entrer dans le Gurdwara britannique

Dans une déclaration ferme sur l’interdiction au haut-commissaire et au consul général indien d’entrer dans un gurdwara en Écosse, l’Inde a qualifié l’incident de « honteux » et a déclaré que l’affaire avait été signalée au gouvernement britannique ainsi qu’à la police.

Une prétendue vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un homme empêchant le haut-commissaire indien au Royaume-Uni, Vikram Doraiswami, d’entrer dans le gurdwara de Glasgow vendredi. On voit également deux hommes qui tentent d’ouvrir la portière de la voiture du Haut-Commissaire dans l’aire de stationnement, mais sans succès car le véhicule est verrouillé. La voiture est ensuite vue quitter les locaux de Glasgow Gurudwara Saheb.

L’incident survient au milieu d’une querelle diplomatique qui fait boule de neige entre l’Inde et le Canada, déclenchée par le Premier ministre canadien Justin Trudeau accusant des « agents du gouvernement indien » d’être impliqués dans l’assassinat du terroriste khalistanais Hardeep Singh Nijjar en juin.

Dans un communiqué publié samedi, le Haut-commissariat de l’Inde à Londres a déclaré que des « éléments extrémistes » avaient perturbé une interaction prévue organisée par le Comité Gurdwara et que l’un d’entre eux avait tenté de « forcer violemment » la portière de la voiture de M. Doraiswami.

« Le 29 septembre 2023, trois personnes – toutes originaires de régions situées en dehors de l’Écosse – ont délibérément perturbé une interaction prévue organisée par le Comité Gurudwara pour la communauté, le Haut-Commissaire et le Consul général de l’Inde. Cette interaction visait à discuter de questions communautaires et consulaires, « , indique le communiqué.

« Les organisateurs comprenaient de hauts dirigeants communautaires, des dames et des membres du Comité, ainsi qu’un membre du Parlement écossais. Ils ont été menacés et maltraités par ces éléments. Afin d’éviter toute altercation potentielle, le Haut-Commissaire et le Consul général ont décidé de quitter les lieux sous peu. à leur arrivée », ajoute-t-il.