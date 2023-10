« Honteux » : les démocrates de la Chambre des représentants échangent des barbes contre Gaza lors d’une réunion du caucus

Une réunion du groupe démocrate de la Chambre des représentants mercredi a donné lieu à une vive dispute entre les membres sur leurs positions sur le conflit entre Israël et le Hamas, selon un rapport de Politico.

Alors que les dirigeants démocrates des deux chambres du Congrès ont condamné le Hamas pour ses attaques terroristes contre Israël à partir du 7 octobre, plusieurs démocrates éminents qui soutiennent la Palestine, comme la représentante Rashida Tlaib du Michigan, sont restés initialement silencieux. Ces tensions ont éclaté mercredi après une remarque du représentant démocrate Joshua Gottheimer du New Jersey, qui aurait a commencé un argument sur la responsabilité des attaques, selon Politico. (EN RELATION : « Inadmissible » : les républicains de la Chambre critiquent les efforts visant à associer l’aide à Israël à l’aide à l’Ukraine)

La dispute a commencé après que la représentante Susan Wild de Pennsylvanie aurait décrit une veillée à laquelle elle avait assisté entre le 7 et le 8 octobre à la mémoire des victimes de l’attaque, ajoutant que les chefs religieux musulmans n’étaient pas présents à ce moment-là, ce qu’elle aurait souhaité les empêcher de se sentir ostracisés. Gottheimer, se souviennent certains participants, a déclaré qu ‘«ils devraient se sentir coupables», ce que certains ont interprété comme une référence aux musulmans mentionnés par Wild.

Aujourd’hui, @RepTenney et j’ai présenté la loi bipartite de crédits supplémentaires « Opération Épées de Fer » Dôme de Fer. Nous devons fournir une aide cruciale à notre allié Israël alors que les terroristes du Hamas kidnappent et assassinent brutalement des bébés, des enfants, des femmes, des hommes et des personnes âgées innocents. – Représentant Josh Gottheimer (@RepJoshG) 10 octobre 2023

Certains pensaient que Gottheimer avait une conversation sans rapport et ont alors fait la remarque audible, qui a été sortie de son contexte. Plusieurs démocrates ont cependant été consternés, l’un d’entre eux s’exclamant « Joshua ! à Gottheimer. Le représentant démocrate Greg Casar du Texas s’est ensuite approché de Gottheimer au milieu de la réunion et l’a confronté, selon Politico.

Casar a qualifié Gottheimer de « honteux » et a déclaré que sa remarque était une « chose de merde à dire ». Gottheimer a répondu en disant que les Américains devraient blâmer le Hamas pour l’attaque – contrairement à plusieurs groupes de gauche tels que Les vies des noirs comptentqui ont blâmé Israël – tandis que Casar a ensuite rétorqué que les dirigeants musulmans de Pennsylvanie n’étaient pas responsables du manque de sensibilisation, a rapporté Politico.

À un moment donné, les représentants démocrates Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar du Minnesota, Tlaib et d’autres auraient quitté la réunion.

Les positions variées des groupes de gauche sur l’attaque ont provoqué un réalignement des allégeances des membres du Congrès en réponse. Le représentant démocrate Shri Thanedar du Michigan a annoncé qu’il était sortie les Socialistes démocrates d’Amérique, un groupe de gauche qui a défendu les actions du Hamas.

Le président Joe Biden a qualifié l’attaque du Hamas contre Israël de « mal pur et simple » et a promis d’envoyer une aide militaire au pays, ce que des démocrates comme Omar ont fait. opposé. Gottheimer, quant à lui, a introduit un projet de loi à la Chambre qui enverrait 2 milliards de dollars d’aide militaire américaine à Israël pour son système de batterie anti-missile « Iron Dome ».

« Le député Gottheimer n’a jamais rien dit au sujet des musulmans lors de la réunion du caucus d’aujourd’hui, une communauté qui lui tient profondément à cœur. Le député Gottheimer a déclaré que les membres du Congrès qui n’ont pas encore condamné les terroristes du Hamas devraient se sentir coupables », a déclaré un porte-parole de Gottheimer à Politico.

Les bureaux de Gottheimer, Casar et Wild n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

