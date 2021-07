« Honteux »: le président mexicain promet d’enquêter sur les allégations de malware Pegasus utilisé par le gouvernement précédent pour l’espionner et des dizaines d’autres

Dans un discours prononcé mardi, le président Andres Manuel Lopez Obrador a qualifié les allégations selon lesquelles l’administration précédente du président Enrique Peña Nieto l’aurait espionné ainsi que ses associés de « honteux. »

« Ils disposaient d’un équipement sophistiqué pour écouter tous les appels téléphoniques, non seulement de la personne qui était la cible, mais de tout le monde autour d’eux », a-t-il affirmé, ajoutant que ce n’était pas seulement lui qu’ils auraient espionné, mais sa femme, ses enfants, son médecin et des dizaines d’autres.

Obrador a déclaré qu’il ne croyait pas que le contrat Pegasus avec la société de surveillance israélienne NSO Group existait toujours, mais a déclaré que le gouvernement devait enquêter sur les allégations.

Le président a affirmé qu’il pouvait énumérer une centaine de choses qui « c’était fait [in Mexico] et ne sont plus terminés aujourd’hui », y compris la corruption, la torture et la répression, ajoutant qu’il n’y a plus de massacres ni d’espionnage.

Lundi, The Guardian a rapporté que jusqu’à 50 des alliés les plus proches de Lopez Obrador, ainsi que des membres de sa famille, ont été ciblés par l’administration précédente, qui était le premier acheteur du logiciel Pegasus.

Le média a déclaré que les données qu’il avait reçues montraient les numéros de téléphone des prêtres, des victimes de crimes parrainés par l’État et des enfants de personnalités parmi les personnes ciblées par le logiciel espion, contestant les affirmations de NSO selon lesquelles la technologie n’était utilisée que pour lutter contre les crimes graves. et le terrorisme.

Le malware a fait la une des journaux dans le monde entier ces derniers jours après qu’il a été signalé qu’il avait été utilisé pour cibler des dizaines de milliers de personnes, des journalistes aux premiers ministres et aux chefs religieux.

Forbidden Stories, une organisation médiatique à but non lucratif basée à Paris, en collaboration avec Amnesty International et 17 organisations médiatiques, a lancé des accusations explosives ce week-end, affirmant que jusqu’à 50 000 cibles avaient été touchées par le malware israélien. L’Azerbaïdjan, Bahreïn, la Hongrie, l’Inde, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis figuraient parmi les 11 pays dans lesquels des clients potentiels ont été identifiés.

