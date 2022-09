«Honteux»: la fraternité sportive et les fans critiquent le ministre de la WB pour avoir poussé Sunil Chhetri à poser avec le trophée

Le Bengaluru FC a écrit l’histoire dimanche après avoir remporté le trophée de la Durand Cup 2022 après avoir battu le Mumbai City FC 2-1 lors de l’affrontement au sommet au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata. Ce fut une soirée mémorable pour le Bengaluru FC qui a remporté la Coupe Durand, le Trophée Shimla et la Coupe du Président pour la première fois de son histoire. Le club de Bengaluru a bien performé dans les compétitions nationales indiennes ces derniers temps avec des victoires en titre en I-League (2014 et 2016), en Coupe de la Fédération (2015 et 2017), en Super Coupe (2018) et en Super League indienne (2019).

Cependant, une vidéo du gouverneur du Bengale occidental La. Ganesan Iyer poussant Sunil Chhetri pour une photo lors d’une présentation d’après-match est devenue virale sur les réseaux sociaux lorsque le capitaine de Bengaluru recevait la Coupe Shimla.

Lire aussi | Le Bengaluru FC bat le Mumbai City FC 2-1 et remporte le titre de la Maiden Durand Cup

Ganesan était présent à la cérémonie et se tenant derrière lorsque Chhetri a reçu le trophée, les légendes du football indien ont posé pour les caméras après avoir reçu le trophée alors que Ganesan a été vu poussant Chhetri pour se mettre dans le cadre.

Le ministre a fait face à des réactions négatives de la part de la fraternité sportive et des fans sur Twitter pour son acte.

L’ancien frappeur indien Robin Uthappa s’est rendu sur Twitter et a écrit: «C’est tout simplement faux !! Désolé @chetrisunil11 tu mérites tellement mieux que ça !!”

Félicitations à La Ganesan, gouverneur du Bengale occidental, pour avoir remporté la Durand Cup 2022. pic.twitter.com/GiICyecRHb – Anshul Saxena (@AskAnshul) 18 septembre 2022

L’ancien frappeur Aakash Chopra a également condamné l’incident et a écrit : “Honteux”.

Cinq secondes qui vous montrent tout ce qui ne va pas avec le sport indien. Il semblerait qu’ils aient gagné la Durand Cup, pas Sunil Chhetri et Bengaluru FC ! https://t.co/NdRsoKuKWK — Joie Bhattacharjya (@joybhattacharj) 19 septembre 2022

Sunil Chhetri contre le gouverneur par intérim du Bengale occidental Apparitions Durand 2022 : 7 – 0

Objectifs Durand 2022 : 3 – 0

Durand 2022 Minutes jouées : 573 – 0

Photos avec Trophée Durand 2022 : 1 – 13

Récompenses Padma Shri : 1 – 0

Nombre de jours passés à se cacher de la police : 0 – 365#SunilChhetri pic.twitter.com/6BVZTY7NYd — Debojyoti Sarkar (@djsarkar18) 18 septembre 2022

Historique! La Ganesan, gouverneur du Bengale occidental remporte la ⚽ Durand Cup 2022. Ou du moins, c’est ce que suggère ce clip #SunilChhetri pic.twitter.com/jqt0wqUGFM — विनीत ठाकुर (@yep_vineet) 19 septembre 2022

Félicitations à La Ganesan, gouverneur du Bengale occidental, pour avoir remporté la Durand Cup 2022. pic.twitter.com/GiICyecRHb – Anshul Saxena (@AskAnshul) 18 septembre 2022

Le même incident s’est produit avec Siva Sakthi Narayanan lorsqu’il recevait la Coupe du Président lors de la présentation alors que les sports du Bengale occidental Aroop Biswas l’ont poussé à entrer dans le cadre.

J’espère que vous partagez cela aussi pic.twitter.com/GXydhgZwXl – Guy bengali (@Guy4rmBengal) 19 septembre 2022

Pendant ce temps, Siva Sakthi et le Brésilien Alan Costa ont marqué pour les vainqueurs du Bengaluru FC (BFC) tandis qu’Apuia a inscrit le seul but du Mumbai City FC (MCFC) dans ce qui a été une belle démonstration de football de bout en bout.

Chhetri a également eu quelques occasions en or de marquer, une fois à la 69e minute, lorsque sa frappe du pied gauche a raté la cible, puis à nouveau à la 87e lorsqu’il était en tête-à-tête avec le gardien, mais Lachenpa était à la hauteur. et a réussi un superbe arrêt.

Avec six minutes de temps supplémentaires, Mumbai a donné un dernier coup et Greg Stewart s’est rapproché à la 94e minute, mais son effort était également juste à côté.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici