La Chambre a sombré dans le chaos mercredi après-midi alors que la chambre votait selon les lignes du parti pour punir un démocrate pour l’enquête Trump-Russie longtemps fermée.

Les démocrates ont hué et chahuté le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy mercredi alors que le GOP votait pour censurer le représentant californien Adam Schiff pour ses efforts pour enquêter sur les liens de la campagne Trump de 2016 avec la Russie.

Sur les caméras du parquet de la Chambre, on pouvait voir des démocrates se rassembler près du pupitre et scandant « Honte! » alors que le Président annonçait le résultat du vote, qu’il a dit était une punition pour avoir « trompé le public américain ».

Mercredi, la Chambre a voté 213 contre 209 en grande partie sur les lignes de parti pour censurer M. Schiff. Les républicains ont affirmé que M. Schiff avait induit le public américain en erreur au sujet de l’enquête Trump-Russie, qui s’est terminée sans preuve que la campagne Trump s’était coordonnée avec la Russie, mais a révélé que les actions de la Russie avaient été prises pour profiter à la campagne de l’ancien président et nuire à la candidature d’Hillary Clinton. la maison Blanche. Les républicains soutiennent que M. Schiff a menti lorsqu’il a soutenu qu’il y avait des preuves pour soutenir l’idée d’une collusion entre la campagne Trump et Moscou.

Il avait déjà été retiré du House Intelligence Committee par M. McCarthy pour la même raison. Une version précédente de la censure, qui prévoyait une amende de 16 millions de dollars, a été rejetée avec une certaine opposition républicaine.

Dans un discours de la salle, le démocrate californien est resté provocant, affirmant qu’il était puni pour avoir recherché la vérité par un parti qui s’est attaché à une réflexion conspiratrice sur l’élection.

« Vous qui êtes les auteurs du grand mensonge sur les dernières élections devez condamner les diseurs de vérité et je me tiens fièrement devant vous », a déclaré M. Schiff. a dit.

« Peu importe le nombre de fausses justifications ou calomnies que vous proférez contre moi, vous ne faites que vous accuser », a-t-il ajouté. « Comme l’a dit Liz Cheney, il viendra un jour où Donald Trump sera parti. Mais ton déshonneur restera.

Le démocrate de New York Dan Goldman a accepté, qualifiant le vote de censure de « stratagème bidon pour punir Adam Schiff d’avoir dit la vérité au pouvoir » dans un étage discours de sa propre.

« Un de mes collègues dit : ‘Nous tiendrons les membres responsables.’ Vous êtes le parti de George Santos. Qui tenez-vous pour responsable ? » il ajouta.

L’ancienne présidente Nancy Pelosi leur a également expliqué: «Aujourd’hui, nous sommes sur le parquet de la Chambre où l’autre côté a transformé cette chambre – où l’esclavage a été aboli, où l’assurance-maladie et la sécurité sociale et tout ont été institués – ils l’ont transformé en un spectacle de marionnettes.

« Ils en ont fait un spectacle de marionnettes et vous savez quoi ? Le marionnettiste, Donald Trump, fait briller la lumière sur les cordes. Tu as l’air misérable », a-t-elle ajouté. « Tu as l’air misérable. »

Les ennemis de M. Schiff, quant à eux, l’ont accusé de soutenir un récit qui aurait provoqué un grand fossé entre les membres des familles à travers le pays. Anna Paulina Luna, la législatrice du GOP à la tête de la résolution, l’a personnellement accusé de « détruire définitivement les relations familiales ».

« En racontant à plusieurs reprises ces mensonges, le représentant Schiff a délibérément trompé son comité, le Congrès et le peuple américain », lit-on dans la résolution.

Auparavant, M. Schiff avait déclaré que la résolution de censure « m’accuserait d’omnipotence, le chef d’une vaste conspiration de l’État profond, et bien sûr, c’est un non-sens ».

Au-delà de l’enquête Trump-Russie, M. Schiff est également devenu une cible du caucus républicain en raison de sa poursuite de M. Trump lors de son premier procès en destitution, lorsqu’il a été accusé d’avoir indûment fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il ouvre une enquête criminelle sur Joe Biden – à l’époque, apparemment, dans l’espoir de nuire politiquement au candidat démocrate avant les élections de 2020.

Cette enquête n’a jamais été lancée, mais Rudy Giuliani, qui a joué un rôle central dans ses efforts pour y parvenir, est devenu plus tard le conseiller juridique de M. Trump dans sa tentative d’annuler les élections après sa défaite.

La censure édentée de M. Schiff ne sera probablement qu’un prix de consolation pour les républicains qui souhaitaient à l’origine une enquête sur les origines de l’enquête sur la Russie afin de découvrir un vaste complot « Deep State » contre M. Trump, qui ne s’est jamais concrétisé.

Le chef de cette enquête, John Durham, a comparu mercredi à Capitol Hill pour une audience du comité judiciaire de la Chambre, où M. Schiff l’a interrogé pour savoir s’il s’était inquiété des efforts déployés par un groupe de Russes pour tendre la main à la campagne Trump et offrir des informations préjudiciables sur Hillary Clinton. Les républicains, quant à eux, ont exprimé leur mécontentement face à la façon dont l’enquête de M. Durham avait échoué sans aucune victoire majeure dans le but de prouver un complot sombre de longue haleine contre M. Trump.